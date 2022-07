Malore fatale mentre gioca a calcio, muore un 20enne

Tragedia in Sardegna, dove un giovanissimo atleta ha malore fatale mentre gioca a calcio. I media locali spiegano che il 20enne Andrea Musiu si è accasciato a terra davanti ai compagni. La tragedia si è consumata a Cagliari, a Sant’Elia, durante una partita di calcetto che è costata la vita alla giovane promessa dello sport.

Andrea Musiu infatti era residente a Selargius ed aveva giocato anche tra i dilettanti della squadra sarda e per le giovanili.

Malore fatale mentre gioca a calcio

Ad un certo punto il 20enne si è accasciato a terra davanti ai compagni di squadra ed è deceduto in campo, a pochi passi dallo stadio di calcio dove gioca la prima squadra del Cagliari. Stando al resoconto dei media Andrea avrebbe accusato il malore subito dopo la fine della partita.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso in campo

E si trattava di un match relativo ad un torneo amatoriale: il giovane era ancora in campo quando è finito a terra e, come spiega Fanpage, “si è capito subito che era accaduto qualcosa di grave”. Purtroppo i tentativi di rianimare Andrea Musiu sono stati inutili: i soccorritori del 118 sono arrivati a razzo ed hanno messo in atto tutte le manovre ma per il povero 20enne non c’è stato nulla da fare.