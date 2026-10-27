Scopri le palette più colorate, i rossetti più dark e gli accessori più horror per il makeup di Halloween 2026.

Ottobre è arrivato e con esso la notte più attesa dell’anno: Halloween. La tradizione di travestirsi e sbizzarrirsi con trucchi spettrali è diventata una vera e propria occasione di marketing per le case cosmetiche più innovative. Quest’anno, il 31 ottobre 2026, i marchi hanno sfoderato edizioni limitate che vanno dal bruco neon al gufo notturno, passando per prodotti per il corpo dal profumo di zucca.

Le limited edition di questo autunno non sono solo decorazioni stagionali: rappresentano una sfida creativa per chi vuole sperimentare colori fuori dal comune, texture particolari e accessori a tema. Dalle palette ultra-colorate ai rossetti ultra-dark, passando per prodotti SFX come sangue finto o lattice, la proposta è pensata per chi vuole trasformare il proprio viso in un vero spettacolo horror-glam.

Makeup Revolution presenta i bundle Fairy per Halloween 2026

Il brand britannico Makeup Revolution ha lanciato una serie di cofanetti intitolati “Fairy” pensati per chi desidera una metamorfosi completa. Ogni kit contiene una palette di ombretti, effetti speciali quali fake blood e lattice, oltre a colori adatti al body-painting. Non manca, però, la parte “day-to-day”: tinte labbra, illuminanti e mascara rimangono disponibili per l’uso quotidiano. La combinazione di elementi teatrali e prodotti pratici rende questi bundle una scelta versatile per chi vuole passare dal party di Halloween alla routine di tutti i giorni senza cambiare barattolo.

Palette indie e collezioni glamour: Gourmande Girls Coven e Jeffree Star Night Owl

Gourmande Girls Coven

La palette Coven di Gourmande Girls si contraddistingue per i suoi 14 ombretti multifinish, tutti vegan e cruelty-free. Le tinte spaziano dal verde smeraldo al grigio pervetrato, passando per azzurri elettrici e metallizzati rosa dorati. La finitura burrosa e la pigmentazione intensa permettono di creare look che passano dal glitter stellato a sfumature più cupe, ideali per le foto di Instagram più horror-chic. La palette è stata concepita per chi vuole un controllo totale del colore, dal trucco occhi alla decorazione del corpo.

Jeffree Star Night Owl

Il tema della notte è portato al culmine nella collezione Night Owl di Jeffree Star. Il set comprende una palette occhi dal packaging a forma di gufo, stick ombretti scintillanti e un lip plumper dai toni adatti alla festa più buia. Ogni prodotto è stato progettato con una forte carica cromatica, rendendo la collezione non solo un oggetto da collezionare ma anche un vero strumento di trasformazione per chi desidera un look da “cacciatore di sogni”.

Cosmesi cruelty-free e accessori di tendenza: Lush, Sheglam, Melt Cosmetics, Wycon, Yepoda e NYX

L’inglese Lush ha dedicato la sua linea bagno a Halloween con prodotti come il sapone “Ghost in The Dark”, la bomba da bagno “Ghostie” e la gelatina da doccia “Creature of the Night”. Tutti gli articoli sono vegan e cruelty-free, e le fragranze evocano la notte dei misteri, dal profumo di zucca a quello di cera di candela. Il loro design a tema gufo o fantasma aggiunge un tocco scenografico al rituale del bagno.

La collaborazione Dark Romantasy X Sheglam è pensata per gli amanti del glamour gotico. Include rossetti neri con effetto blurred, ombretti duochrome, blush in siero confezionati in scatole a teschio e una mist profumata per il corpo. L’intera gamma è stata ideata per chi vuole un look sexy ma con un sottofondo di mistero oscuro.

Il brand americano Melt Cosmetics propone il Grunge Lip & Eye Trio. Il trio di rossetti opachi richiama le tonalità piovose di Seattle degli anni ’90, mentre le tre matite occhi – taupe, borgogna e grigio acciaio shimmer – consentono di creare smokey eyes intensi senza sforzo. Nonostante non sia una linea Halloween, le tonalità scure e desaturate la rendono perfetta per la stagione.

Wycon ha scelto il colore borgogna come protagonista, lanciando il mascara Color Explosion Burgundy e il rossetto liquido Air of Burgundy. L’idea è offrire un’alternativa al classico nero, regalando labbra d’impatto e occhi intensi per la notte più spaventosa dell’anno.

Il coreano Yepoda celebra la festa con l’edizione limitata del suo celebre burro struccante The Calm Balm. Il packaging è nero come la notte, decorato con lune e pipistrelli, e la texture setosa a base di olio d’oliva e olio di cocco pulisce delicatamente la pelle, rendendo il rituale di rimozione del trucco un momento di puro glamour.

Infine, NYX non delude con il rossetto Fatal Pout 02 nella tonalità “Total Black Fat Matte”. Il finish vellutato, il tappo animalier e la confezione da collezione lo rendono l’elemento imprescindibile per chi vuole chiudere il proprio look Halloween con un tocco di eleganza sinistra.