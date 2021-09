Un filo prezioso che lega l’Oriente all’Occidente in una tradizione dalle radici molto antiche. Stiamo parlando del cashmere, un tipo di fibra tessile che nasce dalla lavorazione del pelo della capra hircus, che trova il suo habitat naturale tra i meravigliosi altopiani dell’Asia.

Luoghi in cui le condizioni climatiche permettono lo sviluppo della duvet, particolare peluria termoregolante che è alle origini del cashmere per come lo conosciamo.

Con l’arrivo dell’autunno i maglioni di cashmere si fanno indispensabili. Scopriamo quindi quali sono le tendenze, tra modelli, colori ed anche abbinamenti, della stagione 2021.

Maglioni in cashmere per l’autunno 2021

Tanto caldi quanto morbidi e bellissimi, i maglioni in cashmere sono il capo perfetto per affrontare l’autunno sin dai suoi primi freddi, con stile ed eleganza.

Le tendenze per la stagione 2021 vedono in contrapposizione colori vibranti, lavorazioni e fantasie, con colori neutri, più tenui o che richiamano le sfumature della terra e modelli basic in tinta unita.

Tra le misure più gettonate poi, il maglione da uomo oversize anche per la donna, per un look comfy chic da sfoggiare anche fuori casa.

Maglioni in cashmere per l’autunno 2021: gli abbinamenti classici

Abbinare i maglioni in cashmere è molto semplice.

Si può scegliere se giocare con i colori, tra contrasti o ton sur ton e con i modelli dei capi bottom più disparati. Un abbinamento tra i più classici per esempio può essere composto da pantaloni o jeans a sigaretta (quindi non troppo aderenti) e maglione in cashmere taglio slim oppure con uno di quelli ad incrocio, che si allacciano sul lato, per definire le forme e creare movimento.

A completare il tutto un paio di ballerine con tacco, belle e confortevoli in stile Chanel, oppure delle décolleté per le occasioni speciali. Dei gioielli dorati anche molto vistosi invece daranno un tocco di eleganza.

Maglioni in cashmere per l’autunno 2021: abbinamenti stravaganti

Il cashmere si presta anche agli abbinamenti più stravaganti e fuori dall’ordinario, come il ton sur ton con una gonna ampia dello stesso colore e dello stesso tessuto. Se si vuole osare e sorprendere si può optare per capi bottom in ecopelle e maglioni a collo alto. Ai piedi invece, uno stivale di un colore in contrapposizione a quello dell’outfit oppure bianco, uno dei colori di tendenza per l’autunno 2021.

Se la gonna è provvista di spacco, che sia frontale, laterale o posteriore, ancora meglio, si metterà più in evidenza la calzatura.

Maglioni in cashmere per l’autunno 2021: seguiamo le tendenze

Le tendenze per l’autunno 2021 vogliono maglioni in cashmere con misura e taglio da uomo, quindi larghi, maxi, con maniche ampie e colletti delle camicie bene in vista, sostituite dal collo alto per i mesi più freddi.

Va da sé che si potrà giocare con i volumi, un piccolo trucchetto che può aiutare a nascondere alcuni punti del nostro fisico che proprio non ci piacciono e a valorizzarne altri. Si potrà infatti optare per la parte inferiore dell’outfit molto aderente oppure ugualmente ampia, come i pantaloni a palazzo, altro trend della stagione.