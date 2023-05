Il caldo è arrivato…È tempo di abbandonare i ritmi frenetici della città e concedersi un momento di relax al mare. Siete ancora alla ricerca di un look da spiaggia che non vi faccia passare inosservate? Non temete! Ci pensa Madalina Ghenea. La modella rumena ha sfoggiato un meraviglioso costume rosso perfetto per le vostre giornate estive. Colori vivaci, ottima vestibilità, tessuto confortevole e dettagli sensuali: ecco dove acquistare il nuovo costume must have di questa stagione. Tutti i dettagli, dalla marca al prezzo.

Madalina Ghenea: la marca del costume rosso

Per celebrare l’inizio della bella stagione, Yamamay e La Canzone del Mare, storico stabilimento balneare dell’Isola di Capri, hanno realizzato una capsule collection di costumi da bagno ispirati ai magnifici anni ’50 e ’60 e alla Dolce Vita,. Protagonista della campagna è proprio Madalina Ghenea, che ha curato attivamente anche la produzione, la realizzazione e la direzione creativa.

Il costume rosso indossato dalla modella rumena, infatti, appartiene alla collezione Primavera/Estate 2023 del celebre brand italiano. Un modello dal design particolare e all’avanguardia composto da due pezzi. Una fascia Kendra con dettaglio cut-out e una sola spallina caratterizzata da catena in tessuto. Il pezzo sopra è sensuale, raffinato ed elegante. Non solo. Caratteristica principale del modello è la sua versatilità, infatti può essere tranquillamente utilizzato anche come top grazie al tessuto riciclato che garantisce sostegno. Inoltre è dotata di coppe estraibili per una maggiore comodità. Come pezzo sotto, invece, ha scelto il tanga della linea Essentials mare di Yamamay. Realizzato con fibra riciclata e dotato di cinturino regolabile. Il tessuto garantisce ottima copertura e morbidezza al tatto.

Il costume scelto della modella è rosso. Se siete amanti della moda mare vivace, accesa e piena di colori, questo è il modello adatto a voi. Il marchio ci offre anche una vasta gamma di capi di abbigliamento estivo come pantaloni, pantaloncini corti e shorts, tute e abiti, kaftani e parei. Troviamo poi numerosi accessori, tra cui fasce, zaini e borse da spiaggia per completare al meglio il look da mare. Negli scatti in spiaggia, sulla barca, tra le vie della meravigliosa isola, Madalina Ghenea ha abbinato anche una graziosa bandana coordinata al costume e orecchini a cerchio dorati.

Madalina Ghenea infiamma il web con scatti audaci al mare: il prezzo del costume rosso fuoco

Ma quanto costa? Il costume rosso sfoggiato da Madalina Ghenea è possibile acquistarlo ora sul sito online del marchio e nei negozi selezionati. Il tanga è disponibile a soli 14,95 euro, mentre la fascia al prezzo di 35,95 euro. Dunque, cosa aspettate? La collezione è in edizione limitata. Inoltre, con l’acquisto di 4 capi della nuova linea avrete la possibilità di riceverne 1 in omaggio. Affrettatevi! Non perdetevi l’opportunità di vivere un’estate all’insegna della comodità ma senza rinunciare allo stile. Glamour, eleganza, sostenibilità e sensualità in un unico capo da mare.