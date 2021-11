Il momento tanto atteso dagli amanti del genere anime è finalmente arrivato, ed è proprio il caso di dirlo, a due anni dal suo annuncio “sbarca” sulla piattaforma di streaming Netflix, il live action di One Piece, un fumetto giapponese, meglio conosciuto come manga, iniziato nel 1997 dal mangaka Eiichirō Oda e tutt’ora in corso.

In Italia ha fatto successo tra i giovani anche grazie ai pomeriggi che Italia Uno dedicava alle serie animate e che sempre nel nostro Paese è divenuto noto con il nome di “All’arrembaggio”.

La lunga, anzi lunghissima serie racconta le avventure di una ciurma di pirati con particolari poteri ricevuti dopo aver mangiato un frutto, che hanno come obiettivo la scoperta del tesoro che dà il nome alla serie, “One Piece”, appunto.

Nel cast del live action ci sarà anche l’ormai famosissimo Mackenyu Arata, ecco qualche informazionde in più sull’attore.

Chi è Mackenyu Arata

All’anagrafe Mackenyu Maeda, è nato il 16 novembre del 1996, sotto il segno dello Scorpione ed è figlio d’arte del celebre attore giapponese Sonny Chiba, venuto purtroppo a mancare il 19 agosto 2021 e fratello dell’attore Gordon Maeda.

Mackenyu ha poi assunto il nome d’arte di Mackenyu Arata in onore del personaggio di Chihayafuru, un anime di cui ha interpretato uno dei personaggi nei live action dedicati.

Non sappiamo molto sull’infanzia dell’attore, se non che come il padre e il fratello, ha origini giapponesi ma è nato a Los Angeles, in California. Sappiamo però qualcosa in più sulle fatiche cinematografiche svolte prima di prendere parte al cast di One Piece.

Da One Piece ai Cavalieri dello Zodiaco

Mackenyu non è un nome nuovo per chi apprezza il genere manga, tanto da guardarne anche i live action. L’attore infatti ha già prestato il suo volto a Enishi di Rurouni Kenshin: The Final, anche questo disponibile su Netflix ma è noto soprattutto per aver fatto parte del cast principale di un altro titolo molto amato dagli otaku più accaniti, ovvero JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable.

Insieme ad attori di origini nipponiche e attori del panorama hollywoodiano del calibro di Sean Bean, già visto in Game of Thrones, nel Signore degli Anelli nel ruolo di Boromir e in Troy nel ruolo di Ulisse, o Famke Janssen che in X-Men interpreta l’affascinante Jean Grey, Mackenyu Arata farà parte anche di un altro live action che i fan stanno aspettando impazienti, I Cavalieri dello Zodiaco, che è previsto per il 2022.

Chi è Zoro lo spadaccino di One Piece

Per l’attesissimo live action di One Piece, Mackenyu Arata vestirà i panni di Zoro. Un abile e muscoloso spadaccino dai capelli verdi che fa parte della celebre e bizzarra ciurma dei Sette Mari capitanata da Monkey D. Luffy, a sua volta interpetato da Iñaki Godoy.

Con il personaggio Mackenyu Arata condivide senza dubbio la prestanza fisica, che insieme all’indubbia preparazione artistica, gli ha permesso di accedere a diversi ruoli nel mondo dei live action dedicati agli anime, spesso caratterizzati da personaggi molto fisicati.