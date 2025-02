Un amore che dura da tredici anni

Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofì, sono una delle coppie più amate del panorama di YouTube italiano. La loro storia d’amore, che dura da ben tredici anni, ha finalmente raggiunto un traguardo importante: l’annuncio delle nozze. Con un video emozionante pubblicato sui social, i due youtuber hanno rivelato che si sposeranno a settembre 2025, un momento atteso da molti fan che seguono le loro avventure quotidiane.

Il grande annuncio sui social

Nel video, Luì e Sofì hanno condiviso la gioia di questo importante passo, mostrando un cartellone con la data delle nozze mentre una pioggia di coriandoli dorati cadeva attorno a loro. Sofì, in un elegante minidress bianco e con un velo in testa, e Luì, in giacca e bermuda, hanno incantato i loro follower, rendendo l’annuncio ancora più speciale. La coppia aveva già anticipato a aprile 2024 di aver scelto il giorno del matrimonio, ma senza rivelarlo, creando così un’atmosfera di attesa e curiosità tra i loro sostenitori.

Un matrimonio da sogno

Parlando del loro matrimonio, Luì e Sofì hanno espresso il desiderio di organizzare un evento indimenticabile, un vero e proprio spettacolo. “La nostra vita è molto incasinata, siamo sempre in viaggio e impegnati con il lavoro. Incastrare un matrimonio non è semplice, ma vogliamo che sia qualcosa di speciale”, hanno dichiarato. La coppia ha sempre messo al primo posto i loro progetti lavorativi, ma ora è giunto il momento di dedicarsi a questo sogno d’amore.

Un percorso ricco di successi

Luì e Sofì non sono solo una coppia nella vita privata, ma anche un duo di successo nel mondo dello spettacolo. I Me contro Te hanno iniziato la loro carriera su YouTube, ma nel corso degli anni hanno ampliato il loro orizzonte, diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Hanno lanciato serie tv, concerti, libri e persino una saga cinematografica, trasformando la loro passione in un brand milionario. Nonostante le polemiche occasionali, come il recente dissing con un’altra coppia di youtuber, i DinsiemE, il loro amore e la loro carriera continuano a prosperare.