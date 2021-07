Riparte con la puntata di martedì 30 giugno 2021, una nuova entusiasmante stagione del programma record di ascolti, Temptation Island, che ha come protagonisti i sentimenti di alcune giovani coppie senza figli, che decidono di mettere alla prova la stabilità delle loro relazioni, sottoponendosi alle numerose tentazioni che vengono offerte all’interno dell’ormai famosissimo Is Morus Relais.

L’amatissimo conduttore Filippo Bisciglia guiderà l’edizione di quest’anno del noto reality, per la gioia dei fan del programma, che negli anni hanno sempre di più prediletto la figura di Bisciglia al timone di Temptation Island. Proprio a Temptation, sei coppie di fidanzati, metteranno alla prova le proprie storie, in un viaggio unico e che qualunque sia il finale, li renderà persone diverse e maggiormente consapevoli.

Ma oltre alle sei coppie, protagoniste del reality, ci sono anche le tentatrici e i tentatori, ossia i ragazzi e le ragazze single, che terranno compagnia ai fidanzati e alle fidanzate, per tutto il tempo della loro permanenza nel programma.

Un tempo nel quale i compagni di vita e di viaggio dovranno separarsi per comprendere se la persona con la quale condividono l’esistenza è davvero quella giusta!

Chi è Luciano Punzo

Classe 1994, nativo di San Giorgio a Cremano e professione modello, questo in breve il profilo di Luciano Punzo, il bellissimo ragazzo 26enne destinato a “tentare” le fidanzate che condivideranno l’esperienza con lui all’Is Morus Relais.

Nella vita Luciano Punzo svolge con successo la professione di modello, ha svolto numerosi shooting fotografici con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Taylor Mega e Antonella Fiordelisi, quest’ultima al centro di recenti scandali di gossip dopo la fine della storia con Chiofalo.

Ma non solo, Punzo è il testimonial ufficiale del brand fondato da Fabrizio Corona, ovvero Adalet, proprio con Corona, Luciano Punzo per via delle esperienze lavorative condivise, sembra vantare un rapporto di stretta conoscenza, come è possibile notare da alcuni scatti e da alcuni video presenti sul profilo social Facebook del modello.

Luciano Punzo: vita privata e vita sentimentale

Sulla vita privata e sentimentale del nuovo tentatore single di Temptation Island 2021 non si hanno moltissime informazioni, tuttavia, si sa che il giovane e bellissimo modello ha una figlia che si chiama Eva, una piccola bambina nata dalla storia d’amore avuta dal 26enne con Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Luciano Punzo, alcune curiosità

Non solo moda, bellezza e shooting, la vita di Luciano Punzo sembra essere contornata anche da numerose altre passioni. Appassionato di calcio, il giovane modello 26enne tiferebbe accanitamente la squadra dell’Inter, anche se in realtà il suo calciatore preferito appartiene alla Juventus, si tratta di Cristiano Ronaldo.

Nel 2017 Punzo ha partecipato e vinto il concorso di Mister Italia, aggiudicandosi il premio come uomo più bello d’Italia.

Il modello non sarebbe alla sua prima apparizione televisiva, con la sua partecipazione a Temptation Island, nel 2020 infatti ha partecipato al noto reality Pechino Express, gareggiando con l’amico Gennaro Lillio e formando con lui la coppia de “I Guaglioni”.

Non resta dunque che seguire le puntate di Temptation Island, per scoprire nuove informazioni sull’affascinante modello napoletano, che potrebbe rubare il cuore di una delle sei fidanzate, che prenderanno parte al programma.