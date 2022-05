Luca Argentero non si è mai risparmiato nei confronti degli hater e, nel corso degli anni, ha fornito risposte a dir poco epiche. Nelle ultime ore, l’attore ha confezionato un’altra risposta memorabile, rivolta ad un soggetto che ha consigliato di riempirlo di “mazzate“.

Luca Argentero replica agli haters

“Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi“: questo il commento social di un hater nei confronti di Luca Argentero. Ad aver scatenato le parole dell’odiatore seriale, molto probabilmente, è la solita follia dettata dall’invidia. Altrimenti, perché scagliarsi contro una persona che non si conosce? Argentero, che da sempre si batte per combattere gli haters, non ha taciuto neanche questa volta, fornendo una replica da Oscar.

Le parole di Luca Argentero

Il cinguettio dell’hater è finito sotto agli occhi di Luca, che ha fornito una risposta ad hoc. Argentero ha risposto:

“Come sei maschio, sono tutta un fremito”.

L’odiatore seriale, neanche a dirlo, è sceso nel silenzio e non ha più forinito repliche.

Non è la prima volta che l’attore, prossimo fuggitivo in Celebrity Hunted 3 con la moglie Cristina Marino, risponde in modo secco agli haters e, di certo, non sarà neanche l’ultima.

Argentero: la battaglia contro gli haters

Con una carriera ricca come la sua, è scontato che Argentero finisca nel mirino degli haters. Da concorrente del Grande Fratello ad attore di successo: in molti nutrono invidia nei suoi confronti e non hanno altro modo per dimostrarla che con stupidi commenti social. Magari, per le zucche vuote questa specie di celebrità fornisce una certa soddisfazione.