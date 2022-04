Una confessione inedita, quella che Lory Del Santo ha fatto all’Isola dei Famosi. La showgirl ha rivelato che ha rischiato di morire annegata e si è salvata soltanto per miracolo. Questa tragica esperienza le è servita da lezione.

Lory Del Santo ha rischiato di morire annegata

La vita di Lory Del Santo è stata tutt’altro che tranquilla. Oltre alle tragiche vicende personali che l’hanno vista versare lacrime di dolore, ha vissuto tanti altri momenti bellissimi. Concorrente dell’Isola dei Famosi, la showgirl ha fatto una confessione inedita in merito al suo passato. Ha rivelato che ha rischiato di morire annegata. Si trovava a Melbourne e stava seguendo il tour di Bob Dylan, quando ha commesso un passo falso.

Il racconto di Lory Del Santo

“Non mi scorderò mai quei momenti“, ha ammesso Lory. E’ tornata con la mente all’incidente e ha raccontato nei dettagli come si è svolto. Come riporta Il Giornale, la Del Santo ha rivelato: “Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nel suo stesso albergo“. Ovviamente, si riferisce a Bob Dylan, suo idolo dell’epoca. In attesa di incontrarlo, la showgirl ha pensato di andare in spiaggia con un suo amico, un addetto alla sicurezza.

Ha dichiarato:

“L’acqua mi arrivava alle ginocchia, ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. (…) Mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia”.

E’ stata un’onda di “circa cinque metri” a trascinarla al largo, gettandola nel panico totale.

Come si è salvata dalla morte?

Mentre stava rischiando di morire annegata, l’amico le ha dato un consiglio che le ha salvato la vita. Le disse di nuotare trasversalmente, in modo da tagliare le onde. Soltanto così Lory è riuscita a raggiungere la riva e a mettersi in salvo. La Del Santo ha concluso il racconto dicendo che questa brutta esperienza le è servita molto, anche nel corso della sua prima partecipazione all’Isola dei Famosi.