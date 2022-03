Lory del Santo è un personaggio televisivo che ha avuto molto successo intorno agli anni ’70 e ’80. Attualmente è opinionista in diversi salotti televisivi e nel 2014 ha ottenuto molto successo grazie alla sua web serie “The Lady”. Partecipa per la seconda volta all‘Isola dei Famosi in onda il 21 marzo 2022 su Canale 5.

Tutto quello che sappiamo sulla showgirl italiana.

Chi è Lory del Santo

Nasce a Povegliano Veronese, il 28 settembre 1958 in una famiglia di umili origini. Debutta giovanissima all’età di 16 anni come valletta al Festival bar del 1975. Durante l’adolescenza si appassiona al cinema e alla fotografia e partecipa a Miss Universo come rappresentante dell’Italia e posa come modella. Il suo successo esplode proprio tra gli anni ’70 e ’80.

Infatti, in questo periodo prenderà parte a diversi film di genere italiani al cinema, lavorerà a teatro, parteciperà a diversi varietà televisivi e lavorerà alla radio. Uno dei suoi ruoli più famosi è sicuramente la bigliettaia in Drive In, programma ideato da Antonio Ricci.

Negli anni ’90 si ritira quasi completamente a vita privata e torna alla ribalta nel 2005 partecipando come concorrente all’Isola dei Famosi vincendo la terza edizione.

Ha partecipato come opinionista in diversi programmi televisivi. Dal 2014 al 2017 è stata ideatrice e regista della sua web serie “The Lady” trasmessa in streaming sul suo canale YouTube. Ha partecipato ad altri reality show nel 2009 alla quarta edizione della Fattoria, nel 2016 alla quinta edizione di Pechino Express con il suo fidanzato Marco Cucolo e nel 2018 alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Vita Privata

Lory del Santo oltre per essere al centro delle cronache per la sua carriera televisiva e stata spesso al centro della cronaca rosa. Grazie anche al suo fascino ha avuto numerose relazione. Nel 1985 conosce Eric Clapton con il quale avrà un figlio il 21 agosto del 1986, morto alla tenera età di 4 anni a causa di un incidente. Quando accadde questo incidente Lory del Santo si era già lasciata con Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi. Nel 1991 nacque il suo secondo figlio, Devin.

Dall’unione di cui non ha mai voluto rivelare l’identità è nato nel 1999 il suo terzo figlio Loren del Santo, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018. Tra i vari uomini, suoi pretendenti, figurano nomi come: George Harrison, Richard Krajicek, Gianni Agnelli, Roberto Mancini e Fabio Galante. Attualmente Lory del Santo è fidanzata con il modello italiano, Marco Cucolo, 34 anni più giovane di lei. I due stanno insieme da sette anni e la loro relazione va a gonfie vele. Insieme partecipano alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi come coppia.

Curiosità

Lory del Santo non partecipò all’edizione del 2020 di Temptation Island per via di Marco. Infatti in un’intervista ha dichiarato:

In campo sentimentale non ci sono sicurezze. Farmi partecipare a un programma dove ci sono bei ragazzi non lo fa sentire sicuro e Marco vuole difendere quello che ha.