Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, si è scagliato contro Katia Ricciarelli. La soprano, nelle ultime ore, si è lasciata andare a qualche commento davvero pesante nei confronti della sua amica e nessuno si aspettava esternazioni simili.

Lorenzo Amoruso contro Katia Ricciarelli

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Katia Ricciarelli ha espresso parole poco carine nei riguardi di Manila Nazzaro. A suo dire, la showgirl ha un’età per cui non dovrebbe sperare più in un futuro lavorativo soddisfacente. Inoltre, avendo una famiglia e dei figli, sempre a suo parere, non dovrebbe sperare di rimanere ancora in gioco. Lorenzo Amoruso, dopo aver ascoltato le parole di Katia, si è scagliato contro di lei.

L’ex calciatore, via social, ha tuonato:

“Complimenti Katia Ricciarelli, sarai una signora solo come status ma per il resto sei una vergogna. Cara Katiuscia Ricciarelli, ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli ‘aggettivi’ che hai utilizzato verso persone nella casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne, ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre… signori si nasce”.

Le parole di Katia Ricciarelli

Lo sfogo di Lorenzo contro Katia è amaro, ma portatore di verità. Manila, infatti, fin dall’inizio del GF Vip, si è mostrata dolce e premurosa nei confronti della soprano.

Le è stata accanto e continua ad accurdirla come se fosse una mamma e non manca mai di attenzioni nei suoi riguardi. Le parole che hanno fatto infuriare Amoruso, nello specifico, sono queste:

“Io ho fatto una scelta per te – dice Katia riferendosi a Davide Silvestri – che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni… c’ha famiglia, ha figli, ragiona… Quell’altra (riferendosi sempre alla Nazzaro, ndr) neanche per idea non l’avrei… anche perchè lei ha la sua famiglia, non immaginavo mai che avrebbe usato questa ripicca, questa brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni”.

Lorenzo boccia Katia e promuove Miriana

Katia non ha riservato belle parole a Manila e Lorenzo non è riuscito a rimanere in silenzio. D’altronde, la Nazzaro ha solo 44 anni e la sua vita è tutt’altro che finita. Dal punto di vista professionale, ha ancora tanta strada da fare e il GF Vip, in un certo senso, serve proprio per rilanciare le carriere in declino. Non è un mistero, infatti, che molti personaggi abbiano accettato di mettersi in gioco nel reality per dare nuova linfa vitale al proprio lavoro. Mentre Amoruso ha bocciato la Ricciarelli, riservandole la stessa asprezza che lei ha destinato alla sua Manila, a Miriana Trevisan ha rivolto un messaggio di ringraziamento. Ha condiviso una foto di un abbraccio fra la sua compagna e l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai e ha scritto: “Le voglio in finale“.