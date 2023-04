Lo Scontro è una nuova serie tv dramedy pronta a debuttare su Netflix. Una serie in grado di farvi ridere ma nello stesso tempo emozionarvi in modo molto intenso.

Lo Scontro: quante puntate sono?



La piattaforma di streaming Netflix continua ad aggiornare il suo catalogo con tantissime nuove uscite particolarmente interessanti. Nuovi titoli di film, serie tv, show e documentari sono pronti ad arricchire un catalogo che riesce sempre ad emozionare gli utenti della piattaforma. Una delle nuove uscite, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, riguarda una nuova serie tv dramedy pronta a far ridere ma nello stesso tempo anche ad emozionare. Si tratta della serie tv Lo Scontro, che vedrà come protagonisti Ali Wong e Steven Yeun nei panni di due persone che si ritrovano a vivere un incidente per motivi di forte rabbia alla guida e che, dal momento dello scontro, dovranno cercare di fare i conti anche con loro stessi e con i loro demoni. Una serie tv molto particolare e anche molto intensa, che viene definita da Netflix come una dark comedy dalla capacità di far ridere, di emozionare ma anche di arrivare a far commuovere i telespettatori. Il trailer è già stato distribuito e mostra qualche immagine che riesce a dare un senso della trama, senza svelare troppi dettagli. Lo scontro è una serie tv che debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal prossimo giovedì 6 aprile 2023. Gli episodi previsti da questa prima serie, che ancora non si sa se sarà autoconclusiva, sono 10.

Lo Scontro debutta su Netflix: di cosa parla la serie tv

Sicuramente a molte persone sarà capitato di innervosirsi notevolmente mentre sono alla guida della propria auto. Le condizioni della strada, le mosse degli altri automobilisti o motociclisti, i pensieri della giornata in corso, del lavoro, delle cose da fare. Ci sono tantissimi fattori che possono innervosire, ma ovviamente bisogna cercare di prestare sempre la massima attenzione, per evitare di fare un incidente, proprio come accade in questa serie tv pronta a debuttare su Netflix. Lo scontro, infatti, parla delle conseguenze di un incidente tra due sconosciuti. Questo scontro, come dice il titolo, è stato causato dalla forte rabbia delle due persone al volante. I protagonisti della serie tv sono Danny Cho, interpretato da Steven Yeun, e Amy Lau, interpretata da Ali Wong. Danny è un piccolo imprenditore edile che sta attraversando un momento di grande difficoltà. L’uomo è letteralmente accecato dal rancore, quando deve affrontare la protagonista. La donna è un’imprenditrice indipendente con una vita particolarmente pittoresca, se così si può definire. I due si scontrano, ma non si rendono subito conto che la posta in gioco è molto più alta della loro faida. Le loro vite verranno letteralmente stravolte e messe sottosopra da questo improvviso scontro, così come le loro relazioni. In questa serie tv di Netflix i telespettatori potranno lasciarsi travolgere dall’umorismo cupo, profondamente emozionante e anche commovente, che sicuramente coinvolgerà tutti. L’appuntamento con questa nuova dark comedy è per giovedì 6 aprile 2023, su Netflix.