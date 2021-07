Chi è Lisa Rogers, la moglie di Mark Bezos

Lisa Rogers è la moglie di Mark Bezos, fratello di Jeff Bezos . Lisa e Mark si sono conosciuti a Scarsdale, New York, dove Bezos si trasferì dopo il college (la nostra università). La data del matrimonio tra i due non è conosciuta, forse si sono sposati dieci anni fa e hanno avuto quattro figli, due maschi e due femmine che si chiamano Ellie, Mia, Owen e Drew.

Lisa Rogers è nata il 21 gennaio 1967, un anno prima di Mark. Conosciuta da tutti come la moglie di Bezos ha un ruolo importante nella direzione della Bezos Family Foudation. Ha frequentato la Scarsdale Senior High School, per poi laurearsi presso l’Università del Michigan. Mark, invece, oltre a occuparsi di business con Jeff, è un pompiere volontario e il suo lavoro lo porta spesso a rischiare la vita.

Durante una conferenza Ted del 2011 ha raccontato il suo primo incendio

Ero il secondo volontario sul posto, così che c’era una probabilità molto alta di entrare. Era notte fonda e una donna era fuori casa, in pigiama, scalza, mentre la sua casa bruciava. Il capitano mi ha chiesto di entrare e prendere un paio di scarpe. Lo so, non sono un eroe, ma sapete cosa ho imparato? Tutto ha una sua importanza. Vi dico una cosa: non aspettate. Non aspettate di guadagnare il primo milione per fare la differenza nella vita di qualcuno