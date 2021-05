Colori della bandiera arcobaleno per il nuovo set Lego a tema Lgbt: “Everyone is awesome” è il nuovissimo progetto dell’azienda di mattoncini danese, in uscita a giugno 2021, in occasione del Pride Month.

Lego Lgbt

Non c’è bisogno di presentazioni, quando si parla di Lego.

I mattoncini colorati per realizzare incredibili costruzioni sono amati tanto dai piccini quanto dai più grandi. Giungle, città urbane, attrezzi, castelli, astronavi: sono queste le creazioni che i fan di Lego possono costruire ogni giorno. Ma da giugno 2021, oltre a ciò, la società lancerà un nuovo set, incentrato sulla tematica super attuale dell’inclusività e dell’uguaglianza.

Un passo importante per l’azienda nord europea, che tramite “Everyone is awesome”, ovvero tutti sono fantastici, vuole dire stop alle discriminazioni di genere, promuovendo una cultura d’uguaglianza sin dall’infanzia.

Lego Lgbt: “Everyone is awesome”

“Everyone is awesome” è il nuovo set Lego in vendita dal 1 giugno 2021, mese del Pride. Si tratta di una collezione di mattoncini colorati con le tonalità della bandiera arcobaleno originale, in chiaro riferimento alla comunità Lgbtqia+.

Il nuovissimo set è formato in totale da 346 pezzi e 11 figure, ognuna con un colore diverso: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, azzurro, bianco e rosa. Le dimensioni, 10,24 centimentri di altezza e 12,80 centrimenti di profondità, fanno si che il set si possa comodamente esporre sulla maggior parte degli scaffali.

“Everyone is awesome” sarà ufficialmente in vendita il 1 giugno 2021, per celebrare e dare ufficialmente inizio al Pride Month. Disponibile sia sul sito Lego.com che nei vari Lego store, dovrebbe avere un costo di € 34,99.

Lego Lgbt: inclusività senza esclusioni

Parlare di uguaglianza è importante sin dalla più tenera età. Solitamente, si inizia a giocare con i Lego quando si è molto piccoli e avere a disposizione un set arcobaleno, in cui tutti sono uguali e non ci sono discriminazioni, è fondamentale per per poter crescere con i valori di unione e amore.

Per raccontare questo nuovo progetto, Matthew Ashton, il designer che ha ideato il nuovo set, ha utilizzato le seguenti parole:

Ho voluto creare un modello che simboleggiasse l’inclusività e celebrasse chiunque, indipendentemente da come ci si identifica e da chi si ama.

Ashton ha inoltre aggiunto che questi mattoncini sono una celebrazione della comunità LGBTQIA anche all’interno dell’azienda Lego stessa e tra i fan adulti della società. Ha poi proseguito:

Sono fortunato nell’essere parte di una comunità orgogliosa, solidale e appassionata di colleghi e fan. Condividiamo l’amore per la creatività e per l’espressione di se stessi attraverso i mattoncini Lego e questo set è un modo per esprimenre la mia gratitudine.

Il 2020 è stato per Lego un anno importante, in cui le vendite sono particolarmente aumentate a causa della pandemia. I vari lockdown nazionali, il maggior tempo trascorso nelle mura di casa han fatto sì che sempre più persone decidessero di trascorrere del tempo costruendo con i mattoncini Lego. Con il nuovo set “Everyone is awesome”, anche l’azienda danese si inserisce in quel filone di giochi che mirano all’inclusività e all’eliminazione della discriminazione in base al genere.

Leggi anche: Le nonne polacche in piazza per difendere i diritti Lgbt dei nipoti