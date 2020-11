Tante idee per outfit super trendy con i leggings effetto pelle, per trascorrere l’inverno 2020-21 con un look caldo e sempre alla moda.

Leggings effetto pelle inverno 2020-21

I leggings effetto pelle sono un capo che deve essere sicuramente presente nel guardaroba invernale di chi desidera sempre essere alla moda.

Tra le tendenze per l’inverno 2020-21 ricoprono sicuramente uno dei primi posti tra i capi must have. Estremamente versatili sono adatti a ogni età; il segreto sta nell’abbinarli nel modo corretto per valorizzare i propri pregi e nascondere i difetti.

Comodi, caldi, pratici e super versatili, i leggings di ecopelle si adattano a moltissimi look diversi. Ne esistono diversi modelli che si adattano alle varie forme del corpo.

Ci sono quelli a zampa in un revival degli anni Novanta, quelli a vita alta con cerniera laterale per slanciare le gambe, quelli effetto push up per un sedere perfetto.

La colorazione preferita è sicuramente quella nera, ma esistono varianti in altri colori. Le più gettonate sono le sfumature di bordeaux, del color ruggine e di verde molto scuro. Si abbinano con camicie, cardigan, blazer, giubbetti, maglioni.

Ecco alcune idee di look che hanno come protagonisti i leggings effetto pelle da sfoggiare durante la stagione fredda dell’inverno 2020-21.

Outfit sportivo

Semplice, cool e adatto a tutti i giorni. Il look realizzato con leggings di pelle, t-shirt bianca, giubbetto in jeans e sneakers è una di quelle accoppiate passe-partout che è perfetta in moltissimi casi. Adatto a tutti i giorni, questo outfit è super trendy, ma al tempo stesso comodo e pratico.

Outfit chic

Essere chic è un mood che viene da dentro ed è una qualità innata. Ci sono dei capi che però sicuramente rendono l’essere elegante più semplice, tra di essi sicuramente un bel cappotto lungo e gli accessori corretti. Ecco perché abbinando questi capi a dei leggings di finta pelle aderenti, effetto doppia pelle, il risultato è un look sofisticato da sfoggiare anche nelle occasioni più importanti. Se ai piedi si mettono degli stivali che slanciano la gamba, il gioco è fatto.

Outfit casual

La mise casual per eccellenza: leggings in ecopelle e camicia di flanella per un look extra comfy e super caldo. E se si ruba la camicia in versione oversize dall’armadio del proprio boyfriend l’effetto morbidezza e comodità è reso ancora di più. Per completare l’outfit sono perfette ai piedi delle sneakers e sulla testa un berretto in lana.

Outfit rock

Look total black e mise aggressive per un outfit dall’effetto rock e di carattere. L’abbinamento che meglio si adatta con i leggings di pelle è sicuramente quello con un blazer di pelle, un maglioncino nero e ai piedi degli stivali cuissard con tacco alto o anche degli anfibi. I dettagli sono fondamentali, proprio per questo sono perfetti dei gioielli a contrasto in oro o in argento, che risaltano sul look total black.