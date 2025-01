Un red carpet all’insegna dell’amore

I Golden Globes 2025 hanno visto non solo trionfi cinematografici, ma anche una sfilata di coppie celebri che hanno incantato il pubblico. Il tappeto rosso è diventato un palcoscenico per dimostrare che l’amore può brillare tanto quanto il talento. Tra le coppie più affascinanti, spiccano nomi noti come Timothée Chalamet e Kylie Jenner, e Leighton Meester con Adam Brody, che hanno dimostrato che il romanticismo è vivo e vegeto ad Hollywood.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner: una coppia glamour

Timothée Chalamet e Kylie Jenner, idoli della Gen Z, hanno fatto la loro rara apparizione pubblica ai Golden Globes 2025. Nonostante la loro relazione sia caratterizzata da un forte desiderio di privacy, i due hanno catturato l’attenzione con i loro look audaci. Chalamet ha scelto un completo di Haider Ackermann per Tom Ford, abbinato a una cravatta indossata in modo eccentrico, mentre Jenner ha optato per un abito vintage di Versace, reso celebre negli anni ’90. La loro presenza ha dimostrato che, oltre ai premi, l’amore è il vero protagonista della serata.

Leighton Meester e Adam Brody: una storia d’amore duratura

Leighton Meester e Adam Brody sono una delle coppie più longeve di Hollywood. Sposati da dieci anni e genitori di due figli, i due attori hanno scelto di apparire insieme sul red carpet, indossando look coordinati in diverse sfumature di verde. La loro eleganza e la loro affiatatezza hanno dimostrato che il vero amore resiste alla prova del tempo, rendendoli una delle coppie più ammirate della serata.

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead: un amore inaspettato

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead hanno sorpreso tutti con la loro presenza ai Golden Globes 2025. La coppia, che si è formata durante le riprese della serie Fargo, ha dimostrato che l’amore può sbocciare anche nei momenti più inaspettati. Vestiti elegantemente in total black, hanno catturato l’attenzione con il loro stile sofisticato e la loro complicità, dimostrando che la loro relazione è solida e duratura.

Heidi Klum e Tom Kaulitz: un amore audace

Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno fatto un ingresso audace sul tappeto rosso, con la supermodella che ha indossato un abito verde con cut-out e profonda scollatura. La coppia, che sta insieme dal 2018, ha dimostrato che l’amore non conosce età, superando le critiche iniziali sulla loro differenza di età. I due hanno condiviso momenti romantici e affettuosi, confermando che la loro relazione è più forte che mai.