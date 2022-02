La fiction “La Sposa” è giunta al suo finale di stagione con la terza puntata. Ci sarà “La Sposa 2“? Tutte le ipotesi sul futuro della serie.

“La Sposa 2” si farà? Il successo degli ascolti

La serie “La Sposa”, articolata in sole tre puntate, di cui l’ultima è andata in onda domenica 30 gennaio su RAI Uno, ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti. La prima puntata è stata seguita infatti seguita da ben 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share.

La seconda puntata è addirittura cresciuta negli ascolti, registrando 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share.

Interrogato in merito al possibile proseguimento della fiction, l’attore Maurizio Donadoni ha affermato di non esserne certo: “Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà.” A giudicare da queste parole i fan della fiction possono quantomeno sperarci.

La conferma della RAI ad una possibile nuova stagione

La RAI non si è ancora espressa in merito e non ha ancora nè confermato, nè smentito, l’eventualità di una seconda stagione de “La Sposa”, ma è prevedibile che, visto il grande successo, alla fine si farà. I fan della bella Serena Rossi non dovranno comunque attendere molto per rivederla sul piccolo schermo. L’attrice sarà presto di nuovo in tv nella seconda stagione della serie “Mina Settembre“.