Serena Enardu ha svelato via social di esser stata ricoverata in ospedale a Cagliari dopo che, alle 5 del mattino, sarebbe svenuta nel suo appartamento.

Serena Enardu in ospedale

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la sorella gemella Elga, presente al momento in cui l’ex fidanzata di Pago si è sentita male ed è svenuta. Attraverso i social Serena Enardu si è limitata a scrivere di essere svenuta e ha anche affermato di sperare che, nel corso della giornata odierna, la dimettessero. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni o sui motivi del suo svenimento.

Lo sfogo contro i vaccini

Alcuni giorni fa l’ex fidanzata di Pago era finita nell’occhio del ciclone perché aveva affermato di non volersi più sottoporre al vaccino anti-Covid. “E’ stato devastante”, aveva affermato rispetto alla dose del vaccino appena ricevuta e lamentando alcuni problemi di salute. Al momento non è dato sapere se le due vicende siano correlate e Serena Enardu non ha fornito ulteriori delucidazioni in merito.

La sorella Elga

L’ex fidnazata di Pago è estremamente legata a sua sorella Elga, che è in tutto e per tutto simile a lei.

Proprio Elga si sarebbe preoccupata vedendola stare male e per questo avrebbe allertato l’ambulanza e il personale sanitario. Una volta portata in ospedale Serena Enardu si sarebbe subito ripresa e senza dubbio sarà lei stessa a raccontare nei prossimi giorni quali siano le sue condizioni di salute. Sui social intanto moltissimi fan dell’ex gieffina le hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto e sono impazienti di saperne di più sulle sue reali condizioni. L’ex fidanzata di Pago farà presto ritorno a casa?