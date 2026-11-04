Scopri come l’intelligenza artificiale sta trasformando il retail e il fashion

Scopri come l’AI sta cambiando recruiting, comunicazione e prodotto nei brand fashion e retail, e accedi a master dedicati.

Il webinar organizzato da Sole 24 Ore Business School fa parte della serie Education Days, una collana di incontri dedicati all’intelligenza artificiale e al suo impatto sui mercati del retail e del fashion. L’evento, della durata di un’ora, si svolgerà dalle 11:30 alle 12:30 e sarà gratuito, previa iscrizione.

Dettagli e relatori del webinar “AI per retail e fashion”

Durante la sessione verranno presentati casi concreti di aziende che hanno già integrato l’AI nelle proprie operazioni, passando dalla selezione del personale alla personalizzazione della comunicazione, fino alla gestione dei punti vendita e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il panel di esperti è composto da cinque relatori di spicco: Francesco Aimi, fondatore di Tertium e coordinatore scientifico di Sole 24 Ore Business School; Silvia Marone, Retail Manager di Gerardo Sacco e docente della Business School; Matteo Galli, Global Head of Retail Sales & Operations di Rossignol Group; Sergio Candido, CEO di Camicissima; e Laura Manelli, CEO di Pinko.

Ognuno di loro condividerà le proprie esperienze pratiche, illustrando i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate nel percorso di adozione dell’AI. La discussione sarà strutturata in maniera interattiva, permettendo ai partecipanti di porre domande direttamente ai leader di settore.

L’impatto concreto dell’AI su recruiting, comunicazione e prodotto

Nel settore del recruiting, diverse realtà fashion hanno introdotto algoritmi di screening predittivo che analizzano curriculum, comportamenti sui social e performance precedenti, riducendo i tempi di assunzione del 30 % e migliorando la qualità delle candidature. Matteo Galli illustrerà come Rossignol Group abbia implementato un modello di machine learning capace di prevedere le competenze più richieste per ogni ruolo stagionale.

Comunicazione personalizzata alimentata dall’AI

Nel campo della comunicazione, l’AI consente di generare contenuti dinamici in tempo reale, adattandoli alle preferenze di singoli clienti. Laura Manelli parlerà del progetto pilota di Pinko, dove un chatbot basato su natural language processing ha aumentato il tasso di conversione delle campagne email del 18 % grazie a suggerimenti di prodotto ultra-personalizzati.

Sviluppo prodotto guidato dai dati

Per quanto riguarda lo sviluppo prodotto, l’analisi predittiva dei trend di consumo permette di anticipare le tendenze di stile e di ottimizzare le collezioni. Sergio Candido descriverà come Camicissima abbia ridotto i residui di magazzino del 22 % adottando un sistema di forecasting basato su AI che combina dati di vendita storici, feedback dei clienti e variabili macro-economiche.

Questi esempi dimostrano che l’intelligenza artificiale non è più un concetto teorico, ma una leva operativa capace di generare valore tangibile, migliorare l’esperienza cliente e aumentare l’efficienza organizzativa nei contesti più competitivi.

Formazione specialistica: master e corsi AI Fashion Lab

Chi partecipa al webinar avrà inoltre la possibilità di approfondire le tematiche trattate attraverso i percorsi formativi della Business School. Tra i programmi disponibili figurano master e corsi intensivi con focus sull’AI applicata al fashion. Le prossime date includono l’avvio il 11 giugno 2027 con un prezzo di 1.200 € (1.000 € IVA esclusa), il 7 maggio 2027 con un costo di 3.600 € (2.700 € IVA esclusa) e una sessione on-demand a partire dal 18 novembre 2026 al prezzo di 2.500 € (1.250 € IVA esclusa).

Il AI Fashion Lab è pensato per professionisti che vogliono acquisire competenze pratiche su algoritmi di machine learning, data analytics e progettazione di esperienze digitali per il retail. Le lezioni, sia in diretta che on-demand, garantiscono un apprendimento flessibile e orientato al business, con casi studio tratti direttamente dalle aziende discusse nel webinar.