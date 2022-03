La terza puntata de “L’isola dei famosi” di lunedì 28 marzo è stata segnata da un’assenza che non è passata inosservata. Patrizia Bonetti che, nella scorsa settimana aveva perso al televoto contro Roberta Morise, sarebbe dovuta approdare a Playa Sgamada.

Ciò tuttavia non è accaduto e la naufraga non è apparsa in video. La conduttrice Ilary Blasi ha fatto però chiarezza spiegando cosa è successo alla concorrente.

L’Isola dei famosi, Patrizia Bonetti è assente nella terza puntata: cosa è successo

Ad ogni modo come ha spiegato Ilary Blasi, non si tratterebbe nulla di grave. La naufraga ha preso una scottatura durante la prova del fuoco per la quale è stata messa sotto osservazione.

Ciò le ha quindi impedito di predere parte alla puntata: “Sta bene, per precauzione l’abbiamo tenuta sotto osservazione ma sta bene e non vede l’ora di tornare”.

Chi approda su Playa Sgamada

Se l’arrivo di Patrizia Bonetti dovrà ancora aspettare, Playa Sgamada ha accolto nel frattempo nuovi concorrenti ossia Floriana Secondi che dopo un iniziale ripensamento ha scelto di restare in gara e Antonio Zequila che era in coppia con quest’ultima.

Sulla Playa rimangono inoltre Jovana e Marco Melandri. Ilona Staller ha scelto invece di rientrare in gioco “legandosi” a Roger.