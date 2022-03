Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 31 marzo 2022 con la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, la quarta puntata de L’Isola dei famosi

La conduttrice ha dato il via alla quarta puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato. Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della quarta puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della presentatrice del programma.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

In occasione della quarta puntata de L’Isola dei famosi Ilary Blasi ha indossato un vestito lungo nero, con spacco laterale e scollatura profonda a V. A destare particolare attenzione dei grossi bracciali rosa, e delle scarpe viola con tacco alto.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social. Su Twitter, ad esempio, alcuni hanno scritto: “Quanto è bella Ilary Blasi stasera”, “Ilary Blasi stupenda! Ad ora il look più bello”, “Mamma mia ma la bellezza di Ilary Blasi stasera? Stupenda“.