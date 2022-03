Una delle domande che molti telespettatori de “L’isola dei famosi” si saranno posti è dove viva l’inviato Alvin e come sia fatta la sua sistemazione in Honduras. A soddisfare questa piccola curiosità è lo stesso Alvin che ha pubblicato sui social una foto nella quale appare in cucina mentre è intento a lavare i piatti.

Le reazioni dei follower naturalmente non sono mancate.

Alvin mostra la sua casa in Honduras

Il primo dettaglio che balza all’occhio è come la cucina che appare nel post sia molto semplice e senza alcun fronzolo, sebbene vi sia un po’ di disordine (e si nota). Non passa in secondo piano l’espressione di Alvin che appare davvero impegnato in questa piccola azione quotidiana. In accompagnamento alla foto leggiamo: “La “bella vita” ai Caraibi. Per il servizio a domicilio sottoporre curriculum nei commenti”.

Sono stati infine taggati i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, nonchè la conduttrice Ilary Blasi.

Come hanno reagito i follower?

Nel frattempo, scorrendo il post, si leggono i commenti più diversi. C’è chi si è complimentato con Alvin per la grande volontà di lavare i piatti e c’è invece chi si è chiesto perché non fosse servito e riverito o ancora perché non si sia sistemato in un albergo.

Non è mancato infine chi si è addirittura offerto (in chiave scherzosa ovviamente ndr.) di dargli una mano.