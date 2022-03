Quanto guadagna Alvin nel ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi? Svelate le cifre destinate al conduttore radiofonico durante la nuova edizioni del reality show in onda a partire dal 21 marzo 2022.

Alvin torna a essere inviato de L’Isola dei Famosi

In occasione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Alvin tornerà rivestire il ruolo di inviato, dopo aver abbandonato l’incarico nell’edizione passata del reality ed essere stato sostituito da Massimiliano Rosolino. La notizia ha riempito di gioia i fan più affezionati al format che non avevano superato il precedente addio.

In qualità di inviato, Alvin sarà in Honduras con i naufraghi in gara e racconterà ai telespettatori il daytime. Nel frattempo, si occuperà anche di spiegare ai concorrenti in gara i giochi da fare e le sfide da affrontare, stando costantemente in collegamento con l’Italia.

Quanto guadagna Alvin nel ruolo di inviato del reality show?

Quanto guadagnerà Alvin riprendendo il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi? Nel corso degli anni in cui ha ricoperto l’incarico, il conduttore non ha mai rivelato il suo compenso.

A ogni modo, è noto che Massimiliano Rosolino, durante la scorsa edizione del reality, avrebbe guadagnato circa 30.000 euro a puntata settimanale. Il cachet di Alvin, quindi, dovrebbe aggirarsi più o meno intorno alle medesime cifre.