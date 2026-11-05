Kimi Antonelli è di nuovo single, è stato avvistato a Costa Smeralda e Portofino e il padre ha rivelato la sua paghetta mensile.

Kimi Antonelli ha conquistato la Formula 1 nel 2026 diventando il campione più giovane della storia. Dopo il trionfo, la sua vita privata è tornata sotto i riflettori: una rottura recente, avvistamenti estivi e la curiosa dichiarazione del padre sulla paghetta mensile. Il nuovo capitolo del pilota è al centro dell’attenzione, ma il giovane sembra preferire il freno quando si tratta di sentimenti.

La fine della storia con Eliska Babickova

La prima relazione significativa di Kimi è stata con Eliska Babickova, ventenne ceca e ex pilota di kart. I due si erano avvicinati a fine 2023 grazie alla passione condivisa per i motori, e Eliska, abituata al mondo delle corse, comprendere i sacrifici dietro le gare. In un’intervista del luglio 2025, Kimi spiegava che avere una compagna che capisse la sua professione era fondamentale, ma non parlava ancora di convivenza, giudicandola prematura.

Motivi della separazione

Nel febbraio 2026, la coppia ha annunciato la rottura. Eliska ha diffuso un video sui social in cui affermava di aver preso la decisione per via di divergenti prospettive di vita e valori. Nessun tradimento o terza persona è stato citato: semplicemente due giovani che hanno scelto strade diverse. La separazione è avvenuta in modo pacifico, ma ha alimentato immediatamente le voci su una nuova fase sentimentale per il campione.

Estivo sotto i riflettori: avvistamenti con Suami Di Tavi

Nel mese di agosto, i giornalisti hanno scattato foto a Kimi a Costa Smeralda, accompagnato da una ragazza non identificata. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha riconosciuto la giovane: Suami Di Tavi, studentessa ventenne dell’Università Cattolica di Milano, appassionata di viaggi e lifestyle. Le immagini mostrano i due a bordo di una barca, tra giochi di racchettoni e paesaggi marini, suscitando subito il boom del gossip.

Un secondo avvistamento, a settembre, ha avuto luogo a Portofino, dove i due sono stati immortalati dal settimanale Chi durante un pranzo al lussuoso Hotel Splendido. Nonostante i sorrisi e gli sguardi complice, né Kimi né Suami hanno confermato una relazione ufficiale e non si seguono su Instagram. Gli scatti sono stati sufficienti per far nascere indiscrezioni di un possibile flirt estivo, ma non per attestare un fidanzamento. In assenza di conferme, il pilota risulta ancora single agli occhi del pubblico.

Famiglia e paghetta: il punto di vista di Marco Antonelli

Nel clima festivo del trionfo messicano, il padre Marco Antonelli ha risposto a numerose domande sui guadagni del figlio. Ha precisato che, essendo ancora rookie, Kimi non percepisce decine di milioni di euro: il suo stipendio è quello base, con bonus legati ai risultati. Per questo, ha introdotto una paghetta mensile con un tetto di spesa, un “patto” pensato per insegnare al giovane campione a risparmiare e a gestire i soldi in modo giudizioso.

Come funziona la paghetta mensile

Marco ha sottolineato che i soldi di Kimi sono suoi, nessuno li tocca, ma c’è un limite mensile da rispettare per evitare comportamenti da spendaccione. La madre, Veronica, ha confermato che il ragazzo deve “accontentarsi di quello che ha” e che il budget include anche le spese per i viaggi legati al calendario agonistico. Questo approccio nasce dall’esperienza dei genitori, che hanno dovuto lottare economicamente per sostenere la carriera sportiva di Marco in gioventù. L’obiettivo è prevenire il rischio, comune a molti campioni, di ritrovarsi senza risorse al termine della carriera.

Il legame familiare resta solido: Veronica ha incoraggiato Kimi a non trascurare gli studi, portandolo al diploma nel 2025, e il fratello minore Maggie, di 11 anni, è spesso presente nei paddock, attirando l’attenzione per il suo stile. In un’intervista, Kimi ha ringraziato la famiglia per il sostegno costante, riconoscendo che il loro supporto è stato fondamentale per il suo percorso da pilota.