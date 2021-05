Dal lavoro in fabbrica all’idea dei video-reactions su TikTok: la biografia e tutte le curiosità su Khaby Lame, il giovane influencer che ha superato Zuckerberg per numero di followers su Instagram grazie ai suoi video divertenti.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame è il nuovo “re” di TikTok e di Instagram e viene dall’Italia. Classe 2000, Khaby può contare più di 11 milioni di followers sui suoi profili social, dove pubblica soprattutto video divertenti ed esilaranti. Il giovane Khaby, all’anagrafe Khabane Lame, è conosciuto dai più grandi e dai più piccini e si è creato un suo pubblico sui social, tra cui anche numerosi personaggi famosi che non mancano di commentare sotto i suoi post.

L’influencer è nato in Senegal ma, da quando aveva solamente un anno, si è trasferito in Italia con la famiglia. Vive a Chivasso, cittadina in provincia di Torino, precisamente nelle case popolari in via Togliatti cui è molto legato. Prima di sfondare sui social, il ragazzo lavorava con le macchine a controllo numerico: purtroppo l’emergenza sanitaria Covid ha tolto il lavoro anche a lui, così come a tanti altri ragazzi e adulti italiani.

Per questo, dai mesi del lockdown, si è cimentato nei video divertenti su TikTok. Da qui la sua ascesa: ha cominciato a collezionare sempre più followers su tutti i suoi profili social.

Chi è Khaby Lame: i video su TikTok

La chiave del successo su TikTok e Instagram di Khaby Lame sono i suoi video divertenti. All’inizio Khaby interagiva con i suoi followers con altri tipi di contenuto, ma ha trovato la chiave del successo grazie al format dei video-reactions. In sostanza Khaby monta dei video assurdi trovati sul web, dove delle persone si ingegnano per trovare le soluzioni più assurde ai loro piccoli problemi e azioni quotidiani, con i video che lo ritraggono. In questi ultimi, Khaby Lame propone delle ovvie e semplicissime soluzioni a questi problemi, suscitando grande ilarità anche per la sua espressione del viso e il gesto delle mani, con i quali chiude tutti i suoi video.

Alcuni esempi dei suoi video? Un ragazzo chiude la portiera della macchina incastrando così la sua t-shirt. Riesce a liberarsi infilando una mano dal finestrino aperto e prendendo delle forbici poggiate sul sedile dell’auto. Khaby propone una soluzione molto più ovvia e che non implica il rovinare la maglietta: infilare la mano nel finestrino aperto e, invece che prendere le forbici dal sedile, aprire la portiera della macchina grazie alla maniglia interna.

Chi è Khaby Lame: curiosità

Khaby, l’idolo di TikTok, ha sempre amato la comicità ed ha sempre desiderato far ridere gli altri e sviluppare le sue doti da attore: il suo idolo è Will Smith, l’attore noto per il suo ruolo in vari film e serie tv tra cui Willy, il principe di Bel Air.

Il giovane influencer ha persino superato, per numero di followers su Instagram, il ‘capo’ Mark Zuckerberg. Quest’ultimo infatti conta ‘solamente’ circa 7 milioni di followers mente Khaby più di 11 milioni. Per l’occasione il ragazzo ha pubblicato un video sui suoi profili social, al quale Mark ha risposto con l’emoticon del pollice alzato.

