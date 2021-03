Nel corso della sua carriera è stata messa a confronto con la bravissima Julia Roberts per la sua espressività e la sua presenza. Keira Knightley, con altrettanto talento, ha sfondato nel mondo del cinema.

Chi Keira Knightley

Keira Christina Knightley (Londra, 26 marzo 1985) è un’attrice britannica.

Cresce con il fratello Caleb, il padre Will, attore di televisione e teatro e la madre Sharman, sceneggiatrice. Si appassiona al mondo della recitazione da quando è bambina iniziando quindi a recitare a sei anni.

I suoi progetti vengono a volte messi in difficoltà dalla sua dislessia su cui lavora duramente non lasciandosi mai fermare. Ottiene anche ottimi risultati a scuola e già da giovane le vengono assegnate delle parti nel cinema tra cui si ricorda “Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma” del noto regista George Lucas.

I primi progetti cinematografici

Nel 2001 ottiene una parte nel noto film “The Hole” e l’anno successivo in “Sognando Beckham”, il progetto che le conferisce maggiore notorietà nel suo paese.

Successivamente ottiene una parte in “La maledizione della prima luna” accanto a figure importanti come Johnny Depp e Orlando Bloom.

Introdotta ormai nel mondo di Hollywood ottiene altri ruoli importanti tra cui quello di Ginevra in “King Arthur” e di Juliet in “Love Actually”. Indimenticabile poi la sua interpretazione in “Orgoglio e pregiudizio” tratto dal romanzo di Jane Austen. Con questa interpretazione ottiene la candidatura ai Golden Globe e gli Oscar.

L’arrivo del successo con i grandi film

Nel 2007 partecipa al film “Espiazione” che partecipa anche alla Mostra del Cinema di Venezia e con questo progetto ottiene la sua seconda nomination ai Golden Globe. Successivamente prende parte ad altri noti progetti cinematografici tra cui “The Edge of Love” e “Last Night”. Alla fine del 2011 poi prende parte alla trasposizione cinematografica di “Anna Karenina”, molto apprezzato dal pubblico e la critica.

Qualche anno dopo appare accanto a Benedict Cumberbatch nel film “The Imitation Game” con cui ottiene nomination a premi importanti tra cui l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Nel 2016 poi esce in sala con la commedia romantica “Collateral Beauty” a fianco di Will Smith e Kate Winslet. Due anni dopo appare con un altro successo: “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, un progetto Disney che la vede a collaborare con Morgan Freeman e Helena Mirren.