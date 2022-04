La sua popolarità è dovuta soprattutto al programma Zelig, di cui ha fatto parte per moltissimi anni: ecco chi è la comica Katia Follesa. Nel 2022 ha preso parte a Celebrity Hunted 3 come unica concorrente non in coppia.

Katia Follesa: chi è

Katia Follesa è una comica, conduttrice televisiva e radiofonica nata a Giussano nel 1976.

Grazie al duo Katia&Valeria, insieme a Valeria Graci, ha raggiunto la notorietà all’interno del programma Zelig, a cui prende parte dal 2004. Per anni la carriera delle due comiche, iniziata nel 2001 con diversi cabaret, prosegue in contemporanea. Nel 2007 prendono infatti parte a Scherzi a Parte e l’anno successivo realizzano alcuni spot televisivi per il marchio Smemoranda.

Uno dei primi lavori della Follesa separata dalla collega Graci è il ruolo nella sit-com Buona la prima! al fianco di Ale e Franz. Dal gennaio 2010, inoltre ha il ruolo di conduttrice su Sky Italia nel programma Salsa Rosa.

Nello stesso anno partecipa al quiz Trasformat al fianco di Enrico Papi.

Dal febbraio 2011 la Follesa ritorna a Zelig sempre in coppa con Valeria Graci. L’anno successivo il famoso duo si scioglie e le due comiche intraprendono due carriere separate. Nello stesso anno la Follesa conduce Zelig Off e appare nel film Benvenuti al Nord.

Nel 2014, insieme al marito Angelo Pisani è protagonista della sitcom Uno di troppo, in onda su Super!. Approda in Rai e conduce in seconda serata Quanto Manca, insieme a Nicola Savino e Rocco Tanica.

Diventa ospite fissa della prima stagione di Bring the Noise nel 2016. L’anno successivo prende il posto di Benedetta Paroli nella conduzione di Bake Off Italia. Mentre nel 2018 affianca Nicola Savino nella trasmission 90 Special. Per un mese ha inoltre condotto con Damiano Carrara Cake-star Pasticcerie in sfida.

Oltre alle esperienze al cinema e in televisione, Katia Follesa ha avuto anche il ruolo di doppiatrice nella produzione A casa dei Loud; inoltre, da settembre 2018 è speaker di R101 insieme ad Alvin. Non sono mancate le esperienze a teatro, tra le quali, nel 2020 lo spettacolo Finché social non ci separi, insieme al marito.

Nell’aprile 2021 prende parte come concorrente al comedy show di Amazon Prime Video, LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Insieme a lei altri comici italiani, tra cui Frank Matano.

Vita privata e curiosità

La comica è felicemente sposata dal 2006 con il collega Angelo Pisani.

Nel 2010 la coppia ha avuto una figlia, Agata.

La Follesa ha reso noto di essere affetta da cardiomiopatia ipertrofica, una patologia che interessa il cuore. Proprio per questo motivo è testimonial del Progetto Cor, che si occupa di migliorare la vita a pazienti cardiopatici e di informare circa la prevenzione.