Il 20 Gennaio resterà per sempre un momento storico per gli Stati Uniti d’America. Questa la data dell’ufficializzazione di Kamala Harris come vice presidente, nel giorno dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca. Si tratta della 49esima persona a diventare vice presidente, la prima volta per una donna e per la prima donna afroamericana.

Il look di Kamala Harris durante l’insediamento di Biden

Per l’occasione la neo vicepresidente ha deciso di ispirarsi alla moglie di Biden. La Harris ha così optato per un lungo cappotto viola, disegnato dal giovane stilista afroamericano Christopher John Rogers, vincitore nel 2019 del CFDA / Vogue Fashion Fund. Così come la first lady si era affidata il giorno prima a Jonathan Cohen, la decisione di Kamala è stata quella di scegliere un personaggio emergente come simbolo di ripartenza dopo un 2020 complicato a livello sociale e politico.

Per il vestito invece la scelta è ricaduta sull’emergente Sergio Hudson, mentre per il marito Douglas Emhoff l’abbigliamento è stato affidato a Ralph Lauren. Immancabile la corona di perle, vero e proprio simbolo della Harris, così come la spilletta con la bandiera americana.

La scelta del viola del cappotto non è casuale, così come non lo era stato il vestito scelto per il primo discorso in pubblico. Questo colore è storicamente riconosciuto come l’unione tra il rosso (che rappresenta il partito repubblicano) e il blu (simbolo del partito democratico): chiaro il messaggio di promuovere un’unità di intenti tra le parti, dopo quattro anni come quelli con Trump.