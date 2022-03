Conosciamo chi è John Erik, il ballerino di Amici di Maria de Filippi, qualificato alla fase finale del Talent Show, in onda su canale 5 a partire dal 19 marzo 2022.

Chi è John Erik De La Cruz

John Erik De La Cruz, classe 1996, 25enne di Roma.

Non si hanno tantissime notizie relativa la sua formazione e vita privata. Lui stesso ha dichiarato, a proposito della sua formazione, di essersi formato autonomamente guardando dei video sul web. Dopo anni e anni da autodidatta è riuscito ad accedere all‘Accademia Bounce Factory di Roma, una scuola di danza. John Erik riesce ad entrare a far parte della scuola di Amici21 dopo aver battuto, in una sfida, Cosmary, ex ballerina di Amici 21 ed ex Miss Italia.

Sui social pubblica molto spesso foto e video che lo ritraggono mentre danza.

Vita privata

Sappiamo che John Erik è fidanzato, ma non sappiamo il nome della sua ragazza. Lui vive con la sua fidanzata e la madre di lei. Per quanto riguarda la sua famiglia, è formata da madre, padre e sorella. I genitori sono divorziati, e questo è stato un duro colpo per John che lo ha scoperto così all’improvviso.

Lo stesso John, parlando della propria famiglia, ha ammesso che c’era poco dialogo e con il tempo i rapporti si sono rovinati. Questo soprattutto a causa del padre per cui la cosa più importante era apparire uniti ed era sempre lui che prendeva le decisioni per tutti i membri della famiglia, senza dare la possibilità di esprimere e decidere per conto proprio.

Curiosità

Dopo essere entrato nella scuola di Amici21, si è scoperto che John Erik aveva già partecipato come professionista nel corpo di ballo nel serale dello scorso anno. Infatti, compare in diverse esibizioni hip-hop mentre balla con altri ballerini professionisti e compare anche in alcune esibizioni che hanno accompagnato Aka7even durante Amici20.