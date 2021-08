A tenervi compagnia torna, il 13 settembre 2021, Uomini e Donne, il programma d’incontri più amato della tv italiana. Come sempre, alle ore 14:45 su Canale 5, finalmente dopo la lunga pausa estiva, potrete riascoltare i consigli di Maria De Filippi.

Per questa venticinquesima edizione, avremo dei tronisti speciali; scopriamo insieme Joele Milan, chi è, da dove viene e come ha scelto di trovare l’amore proprio a Uomini e Donne.

Chi è Joele Milan

Joele Milan ha 26 anni, nato a Mirano nel 1995, ed è di origine veneta. Si è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali. Da sempre è un appassionato di sport, in modo particolare ama il calcio e il basket.

Attualmente lavora per una concessionaria nella sua città. Un’altra sua passione sono i tatuaggi. Quindi donne, se siete amanti dell’uomo tatuato, Joele ha braccio e torace ricoperti di tribali, al centro del petto però c’è un tatuaggio diverso dagli altri, un gufo.

Perchè Joele Milan partecipa a Uomini e Donne

Joele ha sofferto per amore. Trapela dalle anticipazioni, che nel suo video di presentazione lui racconti di questa relazione finita a causa di un tradimento di lei con uno dei suoi più cari amici. Sicuramente un boccone amaro che ha reso Joele più diffidente e meno fiducioso nelle relazioni. La voglia d’innamorarsi non l’ha persa però, infatti cercherà di trovare l’amore in una delle corteggiatrici.