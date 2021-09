Jim Henson è oggi ricordato per aver realizzato film e spettacoli di successo, tra cui il noto progetto con i pupazzi Muppet. Scopriamo l’inizio della sua carriera nel mondo delle marionette fino al successo in tv e al cinema.

Chi era Jim Henson

Jim Henson, all’anagrafe James Maury Henson (Greenville, 24 settembre 1936 – New York, 16 maggio 1990), è stato un artista statunitense. Cresce nel Mississippi insieme ai genitori e i due fratelli secondo la dottrina cristiano scientista per poi trasferirsi successivamente nel Maryland. Durante gli anni del liceo viene assunto dalla WTOP-TV dove realizza dei pupazzi per un programma dal nome “The Junior Morning Show”.

Una volta diplomatosi si iscrive al college per frequentare un corso di arte mentre nel frattempo partecipa a corsi di tessitura, laureandosi infine all’università di economia domestica.

Realizza poi uno spettacolo di burattini dal nome “Sam and Friends”, precursori dei Muppets data anche la presenza di Kermit la Rana. Qui sperimenta tecniche diverse e innovative tra cui la creazione di personaggi con la gommapiuma rispetto a quelli di legno intagliato. Decide inoltre di muovere i suoi personaggi attraverso stecche rispetto alle corde così da dargli maggiore movimento.

L’esordio di Jim Henson nel mondo dello spettacolo

Dopo un periodo di crisi che lo porta a viaggiare in Europa decide di non abbandonare il settore e anzi, si lascia ispirare dai burattini visti in viaggio comprendendo la forma d’arte che rappresentano. Tornato negli Stati Uniti prosegue quindi in questa direzione e nel frattempo si sposa con la collega Jane Nebel con cui mette anche al mondo cinque figli.

“Sam and Friends” ottiene grande successo ma nonostante ciò continua a seguire progetti in tv per poter guadagnare abbastanza e poter realizzare il suo sogno con il “progetto Muppets”. Nel 1963 si trasferisce a New York con la famiglia e qui attraverso un accordo con la moglie assume Jerry Juhl e Frank Oz per creare le sceneggiature del suo spettacolo. È grazie ai due che lo show assume una vena umoristica di grande successo e per questo collaborano tra loro per ben 27 anni.

Jim Henson e il successo con i Muppets

Tra i progetti collaterali di questi anni si ricorda il suo cortometraggio, “Time Piece”, candidato al Premio Oscar nel 1966. Pochi anni dopo inizia a lavorare ad alcuni programmi televisivi inserendo anche alcuni suoi Muppets. Inizialmente li fa apparire separatamente per poi farli interagire tutti tra loro creandone inoltre sempre di nuovi.

Decide ad un certo punto di spostare il suo team in Inghilterra e qui inizia a registrare “Muppet Show”, che vede la rana Kermit come ospite insieme a tanti altri personaggi noti tra cui Miss Piggy, Fozzie o Gonzo. A tre anni dall’esordio Henson realizza il primo film “Ecco il film dei Muppet” ottenendo un grande successo sia tra il pubblico che la critica. Dopo la fondazione della “Jim Henson Foundation” e numerosi progetti di successo, nel 1989 entra nella compagnia di Walt Disney.