Jennifer Aniston regina di stile: i suoi look per la promozione di Murder Mistery 2

Passano gli anni ma Jennifer Aniston riesce sempre a confermarsi regina di stile, di fascino e di bellezza immortale. Impegnata nella promozione del nuovo capitolo di Murder Mistery 2, l’attrice in questi giorni ha sfoggiato look degni di essere ricordati e, soprattutto, raccontati.

I look di Jennifer Aniston: dal total black al beige con grande classe

Gli anni in cui interpretava Rachel nella celebre serie-tv Friends sono ufficialmente conclusi da un po’ di anni, ma Jennifer Aniston riesce ancora a stupire il mondo grazie alla sua oggettiva professionalità e alla sua incredibile bellezza senza età. Alle prese con la promozione del secondo capitolo di Murder Mistery, il film targato Netflix che la vede ancora una volta sul set accanto ad Adam Sandler, l’attrice è stata protagonista di red carpet, salotti televisivi e riflettori: il risultato? Stiloso, versatile, perfetto.

Allo show con un tubino nero elegante e glamour

Poteva Jennifer Aniston non presenziare al noto show di Jimmy Fallon? Impossibile. Per il Tonight Show Starring, l’attrice ha scelto di promuovere Murder Mistery 2 indossando un tubino nero monospalla firmato Bottega Veneta, perfetto per rendere giustizia alla sua silhouette sensuale. Elegante e non banale, l’abito nero in versione midi è stato abbinato a un paio di sandali di Saint Laurent dal gusto chic. Aniston ha completato l’outfit con un capospalla total black anch’esso e accessori gold, perfetti per spezzare la linearità cromatica.

Sul red carpet in beige e cascata di cristalli: Jennifer Aniston accieca i flash

Dopo le telecamere dello show, Jennifer Aniston si è lasciata fotografare raggiante su uno dei tanti red carpet che ha attraversato. Murder Mistery 2 l’ha portata un po’ ovunque e uno dei tappeti rossi su cui ha sfilato l’ha vista raggiante più che mai e in una tonalità nuova. In occasione della première di Parigi del film, Jennifer Aniston ha scelto un look sofisticato e sensuale allo stesso tempo: si tratta di un abito con spalline sottilissime completamente tempestato di cristalli targato Celine. Lasciato cadere lungo la silhouette e perfettamente aderente sui fianchi, l’abito di Jennifer Aniston è stato abbinato a una pelliccia firmato Gucci by Tom Ford: un pezzo unico e dal sapore vintage, appartenente alla collezione Primavera-Estate 2004. L’outfit nel complesso è un richiamo sia alla moda del presente, sia a quella del passato e il risultato, come potevamo immaginare, è un’altra volta impeccabile.

Terzo e ultimo look: passione Gucci ed eleganza vintage

Jennifer Aniston sta collezionando un vero e proprio book fotografico all’insegna della moda. Il look scelto per l’apparizione a Good Morning America richiama l’aria vintage del red carpet e abbraccia di nuovo quella sfumatura chiara a cui pare essersi affezionata. Si tratta di un abito/tubino in pelle firmato Gucci anch’esso. Il capo fa parte della collezione Autunno-Inverno 1999-2000 e si caratterizza per la sua linea pulita e quell’arricciatura laterale data dalla presenza di una rosa cucita ad hoc. Il tutto è stato completato con un paio di sandali della stessa sfumatura e da un capospalla lungo di un beige vicino al taupe.

Che dire, l’eleganza fashion di Jennifer Aniston è decisamente tangibile.