Jason Momoa ha deciso di tagliarsi i capelli per protesta. L’attore, amatissimo per il ruolo ne Il Trono di Spade, ha condiviso un video su Instagram dove mostra una ciocca della sua chioma, spiegando il motivo per cui l’ha fatto.

Jason Momoa si taglia i capelli per protesta

Non solo attore molto bravo, Jason Momoa è anche un attivista con le idee chiare. E’ proprio in nome di una delle sue battaglie ambientaliste che l’interprete di Drogo de Il Trono di Spade ha deciso di tagliarsi i capelli. Una protesta che ha mostrato sui social, chiedendo ai seguaci di aiutarlo a combattere questa guerra. Ha esordito:

“Radersi i capelli, farlo per la plastica monouso: sono stanco di queste bottiglie di plastica, dobbiamo smetterla”.

Le parole di Jason Momoa

Jason, mostrando ai fan la ciocca di capelli che ha tagliato, ha proseguito:

“Forchette di plastica, tutta quella me***. È così triste, quindi per favore, qualsiasi cosa tu possa fare per eliminare la plastica monouso nelle tue vite, aiutami, aiutami. Le bottiglie di plastica sono ridicole. Ora tutti producono l’alluminio, che è fantastico, quindi aloha. Continueremo. Oh, amico. Va bene, vi amo ragazzi. Aloha”.

Momoa ha deciso di tagliarsi i capelli per sensibilizzare i fan sui danni che la plastica monouso produce nei confronti dell’ambiente.

Non solo, ha chiesto ai seguaci di aiutarlo a diffondere il messaggio.

L’appello di Jason Momoa

A didascalia del filmato, Jason ha scritto:

“Eccoci ai nuovi inizi. Diffondiamo l’aloha. Sii migliore nel proteggere la nostra terra e gli oceani. Dobbiamo eliminare la plastica monouso dalle nostre vite e dai nostri mari, bottiglie di plastica, sacchetti di plastica , imballaggi, utensili, tutto. Let’s aloha our ‘āina insieme aloha j”.

La plastica monouso, che in Italia dovrebbe essere messa al bando entro la fine dell’anno, rappresenta un grave problema per il benessere del pianeta. Momoa ne è consapevole e ha chiesto ai seguaci di aiutarlo a “proteggere la terra e gli oceani“.