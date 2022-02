I sex toys non sono più un tabù, non sono più quindi qualcosa da nascondere. Al contrario possono anche diventare degli accessori da indossare. Come ha fatto l’imprevedibile Jared Leto o gli stilosissimi Måneskin prima di lui.

Ecco di cosa si tratta e qual è il brand che lo ha realizzato.

Jared Leto, i sex toys diventano un accessorio

Tra i grandi protagonisti della sfilata di Gucci, che ha mostrato la nuova bellissima collezione dal titolo Love Parade, c’è stato anche Jared Leto. Il cantante e attore ha sfilato indossando aderentissimi pantaloni bianchi in pelle abbelliti da dei lacci che dal bacino percorrevano tutta la lunghezza della gamba.

Il torso invece era nudo e coperto solo da un blazer a doppiopetto dal taglio classico. Leto ha poi allargato con le braccia la parte superiore dell’outfit per mostrare meglio uno dei pezzi più interessanti della collezione, quello che più di tutti forse rispecchia la provocazione del brand: il gioiello a forma di sex toys.

Il provocante messaggio di Gucci

Love Parade è la celebrazione dell’amore libero, ma veramente libero. Gucci con la nuova collezione racconta un amore senza etichette o legami imposti dalla società.

La Maison con la sua nuova collezione non disdegna anche di aggiungerci un pizzico di bondage, con cinturini, collarini e sex toys, un po’ per far parlare di sé e un po’ perché appunto il sesso non sia più un tabù.

I Måneskin ai Brit Awards 2022

Prima di Jared Leto, a provocare con la nuova collezione di Gucci sono stati i nostrani Måneskin, ormai famosi in tutto il mondo e testimonial d’eccezione del brand.

Il gruppo da sempre ama indossare capi scenografici e gender fluid e sul palco dei Brit Awards 2022 ovviamente non ha fatto eccezione. Damiano David, il leader della band, si è presentato con un vistoso choker di pelle (la collana che aderisce perfettamente al collo) con un pendente a forma di sex toy molto simile a quello, più grande, indossato da Jared Leto.