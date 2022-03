Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Roger Balduino ed Estefania Bernal si sono finalmente ricongiunti. Adesso che trascorreranno h24 insieme potrebbe nascere qualcosa? I due sembrano ben disposti a conoscersi meglio, perfino a fidanzarsi.

Isola 2022: Roger ed Estefania hanno un flirt

All’Isola dei Famosi 2022 è nata la prima coppia. Stiamo parlando di Roger Balduino ed Estefania Bernal, che hanno candidamente ammesso di avere un flirt in corso. I due, come si vociferava già la scorsa diretta, si sono conosciuti in albergo e hanno trascorso molto tempo insieme. Tra una chiacchiera e l’altra si sono scoperti attratti l’uno dall’altra. Purtroppo, arrivati in Playa sono stati separati e non hanno potuto portare avanti la frequentazione.

Nel corso dell’ultima puntata, però, si sono ricongiunti e possono finalmente dare libero sfogo alla passione.

Parlano Roger ed Estefania

Estefania, appena ha rivisto Roger, ha ammesso:

“Certo che mi fa piacere che è qui. Mi ha mandato una lettera dove mi diceva che sperava andassi da lui. Io invece preferivo che lui venisse qui in gioco e così è stato. Che voto gli posso dare da 1 a 10? Diciamo 8, perché è bello, carino e simpatico, ma dobbiamo conoscerci meglio. Però sono felice che sia qui. (…) Comunque no, prima de L’Isola non ci conoscevamo! Se abbiamo fatto qualcosa in albergo? No giuro nulla, ci siamo soltanto conosciuti”.

Mentre con Ilary Blasi è stata piuttosto discreta, parlando con Lory Del Santo è stata più esplicita:

“Certo che lui mi piace tanto. Forse mi fidanzo con lui chi lo sa. Però non è mai tutto semplice nella vita”.

Le indiscrezioni su Roger ed Estefania

Intanto, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione interessante. La Terribile, via social, ha dichiarato:

“Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino. Sono stata messa al corrente come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati insieme. Diciamo che hanno passato del tempo in camera e non per giocare a carte. Ora ho capito come mai mettono certe cose nel kit di salvataggio di ogni concorrente de L’Isola dei Famosi”.

Stando a quanto sostiene Deianira, Roger ed Estefania hanno avuto rapporti intimi. La Marzano, infatti, ha fatto riferimento al “kit di salvataggio” che, secondo indiscrezioni, contiene anche i contraccettivi.