L’Isola dei Famosi 2022 deve ancora entrare nel vivo, ma le prime naufraghe si sono già mostrate senza trucco. Da Lory Del Santo a Cicciolina, passando per Estefania Bernal: chi è promossa e chi è bocciata? Vediamo chi sono le donzelle che hanno passato indenne l’esame no make-up.

Isola 2022: naufraghe senza trucco

Le donne dell’Isola dei Famosi 2022 non sono ancora al completo, ma possiamo già farci un’idea sul loro conto. Ovviamente, stiamo parlando della prova trucco, che tutte si sono trovate costrette ad affrontare. Come vuole la tradizione, infatti, i concorrenti devono mostrarsi come ‘mamma li ha fatti’. Mentre sui social appaiono tutte perfette, nella vita reale anche loro hanno difetti. Ovviamente, molto dipende anche dai filtri/trucchi che le naufraghe utilizzano nella quotidianità.

Lory Del Santo, ad esempio, non è troppo diversa da come appare su Instagram. La soubrette, infatti, anche nel mondo virtuale si mostra senza filtri. Pertanto, la fidanzata di Marco Cucolo ha passato l’esame.

Le naufraghe che abusano di filtri

Bocciata senza possibilità di recupero è Cicciolina. Ilona Staller fa un vero e proprio abuso social dei filtri, motivo per cui all’Isola 2022 è quasi irriconoscibile. Ha provato ad utilizzare un po’ di crema protettiva per creare una specie di correttore, ma le sue immagini honduregne parlano chiaro.

Discorso diverso per Floriana Secondi. La naufraga, anche se raramente abusa di trucco, è molto diversa rispetto alle sue apparizioni televisive. Il make-up, d’altronde, fa miracoli. Laura Maddaloni è molto più carina senza trucco, ma la differenza tra la sua quotidianità social e quella reale è molto, molto evidente.

Le naufraghe promosse

Esame passato con la sufficienza piena per Carmen Di Pietro. La showgirl, nonostante lo scorrere del tempo, ha una pelle ancora molto bella e anche senza make-up fa la sua figura. Estefania Bernal, grazie alla giovane età, è ancora più attraente al naturale. Idem per Jovana Djordjevic, stupenda anche come mamma l’ha fatta.