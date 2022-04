Durante la diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 29 aprile ci sono stati attimi di preoccupazione per la naufraga Laura Maddaloni. La judoka e compagna di Clemente Russo ha avuto un piccolo malore. A farlo sapere è stato l’inviato Alvin che ha anche rassicurato che per fortuna non le è successo nulla di grave.

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha un mancamento in diretta

Tutto è avvenuto durante la prova ricompensa, un momento particolarmente caldo nel quale i naufraghi hanno affrontato un percorso ad ostacoli, il tutto camminando su un palo di legno dello spessore di pochi centimetri. Particolarità di questo percorso è il fatto che gli ostacoli erano proprio gli stessi concorrenti. Quando arriva il momento di ritornare in Palapa, l’inviato Alvin dà una comunicazione inaspettata: Laura Maddaloni non si trovava infatti insieme al gruppo e l’inviato ha spiegato il motivo.

“Ha avuto un piccolo mancamento […] non è nulla di grave”, ha affermato.

Laura Maddaloni: “Ho avuto un calo di pressione”

La naufraga alla fine è rientrata, seppur ancora provata. L’inviato Alvin ha chiesto alla judoka di dare delle rassicurazioni per ciò che riguarda le sue condizioni di salute: “Un calo di pressione, ma mi sento meglio adesso”, ha dichiarato.