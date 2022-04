Alex Belli sarebbe pronto a partire per l’Honduras per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore ha parlato anche di Rocco Siffredi.

Isola dei famosi, Alex Belli si propone come naufrago

Alex Belli è stato ospite di Ignazio Moser e Valeria Barbieri a Isola Party e ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Ha spiegato anche di essere pronto per tornare nel reality di Canale 5 in un ruolo particolare. “Se mi volete io prendo l’elicottero, mi lancio e vado a fare un po’ di scompiglio sull’isola. Il capitan Belli! Dovete sapere tra l’altro che in Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola, c’è il Capitan Morgan. In pratica è una figura particolare. Lui è un personaggio che scombussola i piani e fa i dispetti. Ruba le cose porta disordine.

Quello è un ruolo che a me piacerebbe tantissimo” ha spiegato Alex Belli, lanciando una proposta.

Alex Belli su Rocco Siffredi: “Non indossavamo nulla”

Alex Belli ha anche parlato di quando è stato protagonista, proprio all’Isola dei Famosi, di un confronto particolare con Rocco Siffredi. “Io comunque a L’Isola ci sono già stato nel 2015. Nella mia Isola c’era anche Rocco Siffredi e sono stato con lui sulla playa dove non indossavamo nulla.

Alessia Marcuzzi, grandissima presentatrice dell’Isola si collegava con noi che avevamo una sorta di paravento per coprirci dalle telecamere. Alessia mi chiese come mi sentivo a stare accanto a Rocco e io le dissi che mi sentivo piccolissimo. Io ringrazierò sempre Rocco perché disse ‘no Alex Belli è super anche in quello’. Ma la verità è che guardando lui mi sentivo un ragazzetto. Non si possono fare paragoni con lui fidatevi. Che poi eravamo dietro a quella paratia c’era pure vento e volava tutto capitemi” ha raccontato Belli.