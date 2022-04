La puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 14 aprile è iniziata con un’importante assenza. La naufraga Jovana Djordjevic si è ritirata e ha dovuto lasciare l’Honduras. A spiegare qual è stata la causa, l’inviato Alvin che, nella prima parte della messa in onda ha dichiarato che a fermare l’esperienza della modella nel reality è stato un problema medico: “Ci tengo a precisare che non è nulla di grave”, ha rassicurato l’inviato.

Isola dei Famosi, perchè Jovana si è ritirata: l’annuncio di Alvin

Le parole di Alvin dette all’inizio della puntata riguardo alle condizioni di Jovana sono le seguenti:

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione. Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa.

Quindi facciamo un applauso a Jovana”.

Ilary Blasi: “Aspettiamo Jovana in studio”

Non ci sarebbe dato sapere quale problema di salute avrebbe avuto Jovana. La conduttrice in ogni caso l’ha invitata a tornare a Milano: “Allora aspetteremo Jovana qui in studio a Milano”, sono state le parole di Ilary Blasi.