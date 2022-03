Nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 c’è anche una bellissima modella sposata con un calciatore. Si tratta di Jovana Djordjievic. Scopriamo chi è in attesa di poterla vedere alle prese con la sopravvivenza nel reality show che va in onda a partire dal 21 marzo su Canale 5.

Chi è Jovana Djordjevic

Sull’infanzia di Jovana Djordjievic non abbiamo ancora molte informazioni. Sappiamo però che è nata in Serbia nel 1991 e che a 18 anni ha vinto il concorso “Miss Fashion TV” per l’Europa Sud-Orientale, cosa che le ha permesso poi di intraprendere la carriera di modella e di lavorare per alcune Maisons d’alta moda in giro per il mondo.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata invece sappiamo un po’ di più. Jovana Djordjievic è infatti la moglie di Filip Djordjevic, calciatore del Chievo Verona. I due si sono conosciuti nel periodo in cui lui giocava a Nantes, si sono poi sposati nel 2014 e hanno avuto due figli: Noel nato un anno dopo, nel 2015 e Leon, nato invece nel 2017. Ma pare che la modella desideri un terzo figlio dal calciatore.

Dal suo profilo Instagram si intuisce la passione della modella per il fitness e in modo particolare per il pugilato, proprio come altri due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.