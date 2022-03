Nella prima puntata dell’Isola dei famosi i telespettatori avevano atteso lo sbarco di Guendalina Tavassi e del fratello Edoardo. Ciò tuttavia non è avvenuto. A spiegare in queste ultime ore cosa è successo è stato il fidanzato della influencer che in una storia pubblicata su Instagram ha rassicurato i follower anticipando che l’arrivo di Guendalina Tavassi sarebbe stato solo spostato a giovedì 24 marzo.

Isola dei famosi, l’arrivo di Guendalina Tavassi è stato solo spostato: cosa sappiamo

I due fratelli Tavassi in questi due giorni sarebbero rimasti dunque in albergo. In ogni caso non dovremo aspettare a lungo prima di vederli sbarcare alle Honduras. Il fidanzato Federico Perna sui social a tale proposito ha precisato: “Penso che abbiate capito che Edoardo e Guendalina entreranno giovedì. Dobbiamo rimanere tutti collegati. Ci sarà il grande ingresso”.

Guendalina Tavassi: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’isola dei famosi”

Nelle scorse settimane Guendalina Tavassi in una diretta su Instagram aveva parlato di alcuni aspetti legati all suo ingresso nel reality: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi […] I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante”.

Guendalina ed Edoardo Tavassi non sono i soli a dover ancora sbarcare. All’appello mancano infatti ancora Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna, Blind e infine Roberta Morise.