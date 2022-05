L’ingresso di Maria Laura De Vitis sull’Isola dei Famosi ha rimescolato un po’ di carte in tavola. La giovane fresca del trionfo a “La Pupa e il Secchione show” si sta avvicinando sempre più ad Alessandro Iannoni.

Ciò ha scatenato irrimediabilmente i sospetti da parte di mamma Carmen che vigila sul figlio costantemente.

Proprio per questo motivo, dopo un iniziale confronto con la ex Pupa, Ilary Blasi ha messo a dura prova la naufraga.

Isola dei Famosi, come Carmen ha “barattato” il figlio

Lo scambio nel suo complesso è molto semplice: a Carmen Di Pietro sono stati offerti dei benefit non da poco: un sapone per il corpo e la tinta per i capelli. Il “piatto forte” (letteralmente ndr.) sono stati però gli spaghetti che la naufraga potrà mangiare ogni giorno fino alla puntata successiva.

Inutile dire che tutto questo ha avuto un costo molto salato: Alessandro infatti potrà stare da solo con Maria Laura in una capanna. C’è di più. Né Carmen, né tanto meno gli altri naufraghi possono avvicinarsi. Ed è stato proprio qui che è arrivato il bello: in caso la regola venisse trasgredita verrà messa in atto una punizione. Alla fine la vista del piatto di pasta è stata determinante perché la naufraga dopo tantissime domande ha accettato: “Mi confermi che posso mangiare la pasta fino a lunedì? Sono 4 giorni? Va bene accetto”, ha infine detto.

Vladimir Luxuria mette alla prova Maria Laura

Nel frattempo l’opinionista Vladimir Luxuria si è mostrata in una prima battuta diffidente e ha voluto vederci chiaro sul rapporto che sta nascendo tra Maria Laura e Alessandro. Ha dunque chiesto alla ex Pupa: “Ti voglio chiedere: una cosa in comune tra carattere e fisico tra Alessandro e Paolo Brosio”. Maria Laura ha subito pronta la risposta e sul carattere ha detto: “La generosità, l’altruismo e la bontà d’animo”.