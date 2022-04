Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano della rete ammiraglia della Rai condotto da Serena Bortone, anche Isa Barzizza. Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla biografia, la carriera e le curiosità sulla vita dell’attrice figlia del celebre direttore d’orchestra Pippo Barzizza.

Chi è Isa Barzizza

Nata a Sanremo il 22 novembre 1929, Isa Barzizza è del segno del Sagittario ed oggi ha ben 92 anni. È la figlia di Pippo Barzizza, celebre direttore d’orchestra e compositore e Tatina Salesi. Isa intraprende gli studi classici al liceo Vincenzo Gioberti di Torino e contemporaneamente inizia a partecipare a rappresentazioni teatrali accanto a personalità del palcoscenico del calibro di Eduardo De Filippo.

Il padre, contrario alla carriera teatrale della figlia, viene convinto dall’attore e comico Erminio Macario colui che contribuisce a lanciare la carriera della giovane Isa una volta conclusi gli studi.

La carriera dagli esordi al successo

Isa Barzizza debutta a teatro nel 1947, con lo spettacolo Le educande di San Babila e viene subito notata per la sua ironia e per la sua indubbia bellezza.

Isa deve il proprio successo anche al grande Totò, da cui, da brava studentessa, è riuscita a carpire tutti i segreti del mestiere dell’attore. Proprio con Totò, a teatro, la donna interpreta C’era una volta il mondo, nel 1948 e Bada che ti mangio, nel 1949.

Contemparaneamente agli impegni teatrali, la Barzizza, guidata da quello che è ormai il suo mentore, arriva anche al cinema con il film I due orfanelli, uscito nel 1947. Prevalentemente scelta come “spalla” dei comici protagonisti delle pellicole, pare che l’unico film che la vede nei panni della protagonista sia Gran varietà, nel 1954.

Dopo una lunga pausa dal teatro e dal mondo dello spettacolo più in generale a causa del lutto per il marito, Isa Barzizza torna sul palcoscenico solo nei primi anni ’90, recitando tra gli altri anche per il compianto Gigi Proietti. Nello stesso periodo è tornata anche in televisione e nel 1989 conduce per Rai 3 Mai dire mai, con Fabio Fazio e Giampiero Mughini.

Vita privata e curiosità

Isa Barzizza è la vedova del regista televisivo Carlo Alberto Chiesa, venuto a mancare il 3 giugno 1960 a causa di un incidente stradale sulla via Aurelia, lasciando una givanissima Isa e la loro unica figlia per cui l’attrice ha messo un primo stop alla propria carriera all’età di soli 31 anni prima di tornare più tardi sulle scene. Successivamente Isa conosce e si lega sentimentalmente al costruttore edile Enzo Villoresi.