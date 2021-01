Dalla correzione di una voce sull’arte africana alla presidenza di Wikimedia Italia. Chi è Iolanda Pensa, docente e ricercatrice italo-svizzera che ha conquistato posti di valore nella comunità di Wikipedia

Chi è Iolanda Pensa

Iolanda Pensa ha quarantacinque anni, vive a Milano e lavora in Svizzera.

Alle sue spalle ha un curriculum di tutto rispetto. Si è laureata in Lettere con indirizzo Storia dell’arte e poi ha collezionato ben 2 dottorati, uno in Antropologia sociale all’EHESS di Parigi e l’altro in Governo e progettazione del territorio al Politecnico di Milano. Grande appassionata di arte, Iolanda Pensa ha viaggiato e visitato molti posti del mondo sostenendo un’idea di arte internazionale, a impatto globale. Ad esempio in Olanda ha creato un’interfaccia che avesse il fine di finanziare gli artisti in Camerun.

La carriera di Iolanda Pensa si basa perlopiù sulla ricerca e la docenza. La Pensa infatti è ricercatrice, responsabile del settore di ricerca “Cultura e territorio” del Laboratorio cultura visiva e consulente per l’Open Science per il Servizio ricerca presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Accanto a questa professione è diventata anche docente di Heritage Management e in Heritage Studies and ICT presso l’Università di Bergamo. Ha due figli adolescenti e anche un brevetto in paracadutismo.

Insomma, una donna dalle doti eccezionali che sa destreggiarsi tra molteplici attività e hobby.

L’esperienza in Wikipedia

L’esperienza di Iolanda Pensa in Wikipedia è iniziata casualmente. Tutti sanno che Wikipedia è un’enciclopedia libera che si costruisce collaborativamente – ogni utente può apportarvi modifiche, collaborando alla creazione di un sapere democratico e condiviso – una delle piattaforme che sta alla base del concetto di Web 2.0. La Pensa ha quindi mosso il suo primo passo in Wikipedia nel 2006 correggendo una voce sull’arte africana che le sembrava poco esatta. Da qui ha iniziato la sua carriera parallela come volontaria nei progetti Wikipedia.

Sono sue idee alcuni fenomenali progetti messi in campo dal colosso del web. Ad esempio Wiki Loves Monuments, uno dei concorsi fotografici più grandi del mondo incentrato sulle foto del patrimonio artistico, culturale e urbanistico del proprio paese. Nel 2016 poi è stata proprio Iolanda Pensa a proporre il paesino di Esino Lario, piccolo comune alpino nonché paese di origine di suo padre, per raduno mondiale di Wikipedia che ha attirato quasi duemila persone da tutto il mondo tra cui il fondatore dell’enciclopedia libera, Jimmy Wales. Inoltre la Pensa è stata nominata, sempre a titolo di volontariato, presidente di Wikimedia Italia, presidente della Commissione internazionale dei raduni mondiali di Wikipedia e referente dell’Ecomuseo delle Grigne.

