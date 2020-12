Dormire è tra le cose più belle del mondo, ma non sempre ci si riesce a riposare per bene. Sono molteplici i fattori che entrano in gioco e causano insonnia, incubi e sonno agitato: vediamo qui di seguito i consigli e i rimedi efficaci per migliorare la situazione.

Perché è importante dormire bene?

Dormire non è solo piacevole ma è anche fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. Infatti, dormire bene senza svegliarsi e senza interruzioni per almeno 7-8 ore ci aiuta a ricaricare le batterie e a rendere meglio durante la giornata successiva. Ma purtroppo, come detto, non sempre si è in grado di riposare correttamente. E così, la stanchezza e lo stress accumulati non lasciano il posto al riposo e alla tranquillità della nostra camera come dovrebbero.

Ma si intensificano impedendoci di rilassarci e di lasciarci andare completamente. A questo punto, sorgono incubi, insonnia, sonno agitato, disturbi del sonno che non fanno che peggiorare il nostro stato psico-fisico. Ne consegue una condizione che, in certi casi, se non presa in tempo, può generare in una condizione cronica.

Insonnia e sonno agitato: i rimedi

Come fare per rimediare a questa situazione? Niente paura, le soluzioni esistono e sono veramente tante. Ecco qui di seguito i rimedi più efficaci:

Costruire una routine

Si può partire col costruire una routine prima di andare a letto. Sembrerà strano ma imporsi e “abituarsi” a determinati passaggi prima di dormire aiuta a riposare meglio. Un buon consiglio è quello di iniziare dal fissarsi e rispettare degli orari precisi tutte le sere, ovviamente se è possibile.

Senza tralasciare il weekend, cercare di seguire un’ora uguale di giorno in giorno aiuta l’organismo ad abituarsi ad un ritmo ben preciso e di conseguenza, a regolarizzarsi.

Creare l’atmosfera giusta

In parallelo, è importante creare l’atmosfera giusta attorno a sé, in modo da conciliare il sonno e lasciarsi andare del tutto. Scegliete una luce soft, non forte, che illumini in penombra e vi abbracci dolcemente. Cercate di non usate cellulare, tablet o altri device prima di andare a dormire perché questi svegliano e ipnotizzano la mente invece di farla rilassare.

E ancora, fate un bel bagno caldo o leggete un libro, tutti rimedi naturali che vi possano distrarre dalla routine quotidiana senza rendervi ancora più nervosi.

Curare l’alimentazione

Altra cosa fondamentale per riposare meglio è seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, non pesante, soprattutto la sera. Evitate cibi carichi di zuccheri o di grassi saturi, fritti, bevande gasate, insomma, cibi che appesantiscono lo stomaco e impediscono un riposo rigenerante.

Prendere erbe naturali

In aggiunta ai consigli sopra citati, i rimedi naturali sono quelli più efficaci per garantire un sonno più sereno. Ad esempio prendere delle erbe rilassanti come la melatonina, la valeriana, la camomilla o la lavanda può essere d’aiuto per calmare lo spirito, rilassare e indurre il sonno.

Assumere posizioni migliori

In ultimo, assumere posizioni migliori per dormire permette di conciliare il sonno più facilmente e di addormentarsi prima. Fra le posizioni ideali, ci sono quella supina, che distende il collo e la colonna vertebrale, e quella sul fianco, perfetta per le donne incinte e chi soffre di apnee notturne.