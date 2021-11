Incidente in A1, maxi tamponamento tra 5 auto tra Ferentino e Anagni: 9 km di coda

Paura lungo l’autostrada A1, dove nella mattinata di martedì 2 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui cinque auto sono state protagoniste di un maxi tamponamento. Il bilancio è di un ferito e nove chilometri di coda.

Incidente in A1: maxi tamponamento

I fatti si sono verificati intorno alle 8:30 nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, precisamente all’altezza del chilometro 606. Secondo le prime ricostruzioni cinque auto si sarebbero tamponate per cause ancora da accertare e in breve tempo, essendo i mezzi coinvolti sulla corsia centrale e di sorpasso, si sono formate lunghe file.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno medicato l’unica persona ferita di cui non sono ancora note le generalità né le condizioni.

Le forze dell’ordine hanno invece effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Incidente in A1, maxi tamponamento: 9 km di coda

Nel tratto interessato dall’incidente si viaggia su una sola corsia, motivo per cui Autostrada per l’Italia ha consigliato, a chi da Napoli deve dirigersi a Roma, di uscire a Ferentino e proseguire sulla Strada Statale 6 Casilina per poi rientrare in A1 nel casello della Città dei Papi.