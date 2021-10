Incidente a San Nicolò di Celle, auto si schianta contro un albero e prende fuoco: una vittima

Tragedia tra Sant’Angelo e San Nicolò di Celle (Perugia), dove nella tarda serata di venerdì 29 ottobre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 33 anni. Dopo essersi schiantata contro un albero, la sua auto è andata in fiamme e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente a San Nicolò di Celle

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 22 lungo la strada Marscianese, precisamente tra l’agricola Carboni e il bivio che porta alla vecchia discoteca il Billo/Matrioska. Secondo quanto ricostruito la donna stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per motivi ancora da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Dopo essersi schiantata contro un’albero, la vettura ha preso fuoco e la conducente è rimasta intrappolata all’interno.

L’auto era alimentata a gpl e si sta verificando se le fiamme si siano innescate da una fuoriuscita di gas. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco della centrale, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Incidente a San Nicolò di Celle: indagini in corso

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accauduto.

A loro spetterà infatti chiarire come mai la vettura sia finita fuori strada e cosa sia stato a innescare le fiamme.