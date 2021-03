Si intitola “In arte Nino” il film in onda il 20 marzo su Rai1 in onore dei suoi 100 anni. Un omaggio all’indimenticato Nino Manfredi, che ripercorre la sua storia iniziata con l’infanzia in Ciociaria e culminata a Roma città nella quale realizza il sogno di diventare attore.

Dietro la sceneggiatura del film c’è Luca Manfredi, uno dei tre figli di Nino, insieme a Dido Castelli ed Elio Germano, che presta anche il volto all’attore scomparso. Ecco cosa racconta la trama e il cast che ne ha preso parte.

In arte Nino: la trama

“In arte Nino” ci accompagna in uno speciale viaggio nella vita dell’attore. A partire dal 1943, quando guarisce dalla tubercolosi, malattia che lo ha costretto a un lungo soggiorno in sanatorio, fino alle porte del successo raggiunte nel 1958 con la partecipazione al celebre programma tv “Canzonissima”.

“In arte Nino” parla anche di amore in diverse forme: l‘amicizia con alcuni degli attori più importanti dell’epoca, la passione per la recitazione e l’amore puro e incondizionato per la sua Erminia, la moglie.

Una vita non certo semplice quella di Nino Manfredi. Tra il faticoso recupero dalla malattia, gli studi di legge imposti dal padre, la guerra, ma che il grande attore ha sempre cercato di vivere con il sorriso, spinto dalle sue passioni.

In arte Nino: il cast

Il cast vede Elio Germano come protagonista, con lui l’attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone, che interpreta Erminia Ferrari, ex modella, costumista e scenografa, che ha conquistato il cuore di Nino. Lui lo abbiamo già visto in film come “Che ne sarà di noi”, accanto a Silvio Muccino, in “Mio fratello è figlio unico” con il celebre attore Riccardo Scamarcio e in “Suburra”, dove ha recitato con Claudio Amendola, Pierfrancesco Favino e Alessandro Borghi. Lei invece l’abbiamo vista prendere parte a diverse fiction come l’undicesima stagione di “Distretto di polizia” e “Un passo dal cielo”, in cui recita insieme al grande Terence Hill.

Una presenza importantissima, alla regia, è appunto quella di Luca Manfredi, uno dei tre figli di Nino, custodi della preziosa memoria del padre.