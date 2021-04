Inserita da The Art Newspaper tra i migliori social media manager in campo museale durante la pandemia: ecco chi è Ilde Forgione.

Chi è Ilde Forgione

Ilde Forgione è l’account manager di Tik Tok per gli Uffizi. Fa parte infatti di una squadra di 8 persone, che nel corso della pandemia ha avuto il merito di riuscire ad avvicinare a far interessare i giovanissimi all’arte.

Come? Attraverso divertenti video su Tik Tok, che vanno a rendere l’arte e la letteratura non più un miraggio da guardare dal basso verso l’alto, ma un mondo da scoprire, discutere e di cui parlare senza timore.

La Forgione, trentaseienne originaria della frazione di Fontanella del comune provincia di Empoli, è stata inserita, da The Art Newspaper, tra i migliori social media manager del mondo in campo museale nel corso della pandemia di Covid-19.

Laureata in giurisprudenza e dottoressa in Diritto pubblico e dell’economia all’Università di Pisa, è assegnista di ricerca nell’Università di Modena e Reggio Emilia.

La pandemia ha sconvolto il mondo dei musei, costringendoli a chiusure prolungate e, di conseguenza, anche a perdita di interesse per quanto propongono. In quest’ottica, il team di Ilde Forgione è riuscito a mantenere alto l’interesse verso gli Uffizi, coinvolgendo anche gli under 25.

Chi è Ilde Forgione: gli Uffizi Su Tik Tok

Con l’obiettivo di suscitare interesse nei giovani tra i 15 e i 25 anni, il direttore degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt, ha proposto al suo team di portare il museo su Tik Tok. Così è stato e, grazie alla creatività di Ilde Forgione, è stato un successo.

Attualmente gli Uffizi contano quasi 80 mila followers sul social dei giovanissimi e più di 500 mila likes. La sfida più grande è stata avvicinarsi il più possibile al linguaggio di una generazione che, apparentemente, sembra essere poco interessata all’arte. Ma così, a quanto pare, non è. Basta utilizzare i mezzi giusti per suscitare interesse e curiosità.

Alcuni video su Tik Tok sono diventati virali. Tra di essi, il più famoso è quello che racconta il corteggiamento del poeta Francesco Petrarca nei confronti di Laura.

Chi è Ilde Forgione: il potere degli infuencer

Il potere degli influencer è stato usato anche dalla Galleria degli Uffizi per far avvicinare maggiormente i più giovani all’arte.

Nel giugno 2020, la famosissima tiktoker Martina Socrate ha avuto infatti il ruolo di Cicerone per conto del museo. In una diretta social ha guidato gli spettatori alla scoperta degli Uffizi. È stato un evento straordinario, la prima diretta di un museo italiano su Tik Tok. Il mese successivo, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha visitato la Galleria in occasione di uno shooting fotografico per Vogue Japan. Ma non solo, ha avuto anche l’occasione di visitare il museo accompagnata dal direttore e ha postato su Instagram una foto che la ritraeva con alle spalle la Nascita di Venere di Botticelli.

Questi due avvenimenti, inutile dirlo, hanno scatenato una serie di discussioni, ma dall’altro sono stati molto importanti per gli Uffizi. La vendita dei biglietti tra i ragazzi under 25, dopo i due eventi, ha avuto un incremento enorme, segno che, forse, avvicinare l’arte ai più giovani, serve.

