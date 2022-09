Ilary Blasi, prima uscita pubblica in centro a Roma dopo l'addio a Totti: con lei c'è un'amica.

Ilary Blasi si è concessa la prima uscita pubblica in centro a Roma dopo l’addio a Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è fatta accompagnare da un’amica e ha fatto una sosta anche in uno dei suoi ristoranti preferiti.

Ilary Blasi in centro a Roma dopo l’addio a Totti

Dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è diventata più social che mai. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice Mediaset ha condiviso con i fan la sua prima uscita nel centro di Roma da single. Accompagnata da una cara amica, l’imprenditrice Vanessa Sillano, Ilary si è scattata qualche selfie anche davanti alla Fontana di Trevi. “Ci siamo solo noi, è stata una bella idea“, ha esclamato la Blasi rivolta alla compagna di uscita.

Ovviamente, si riferiva alle tantissime persone accalcate vicino alla fontana per esprimere un desiderio.

Ilary Blasi: pranzo intimo con un’amica

Con indosso una maxi maglia firmata Balenciaga, portata a mo’ di vestito, Ilary ha passeggiato per il centro di Roma. La sua espressione, nonostante il clamore suscitato dal suo divorzio, è estremamente tranquilla. La Blasi e la sua amica si sono concesse anche un pranzo presto uno dei locali preferiti della conduttrice.

Stiamo parlando del ristorante L’Archetto, di proprietà dell’amico Alessandro.

Ilary Blasi: via la fede

Terminata la ‘libera’ uscita per il centro di Roma, Ilary è tornata nella sua casa all’Eur. Stando a quanto sostengono i beninformati, la Blasi e Totti stanno discutendo per vie legali sulla destinazione della dimora. In teoria, i loro tre figli dovrebbero restare a vivere lì, mentre i genitori si dovrebbero alternare secondo le disposizioni del giudice. Questi, almeno, erano i patti prima che Francesco rilasciasse la discussa intervista al Corriere della Sera. Adesso, la conduttrice, che si è anche tolta definitivamente la fede, potrebbe aver cambiato idea.